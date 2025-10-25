Gold-Silver Price: दिवाली के बाद सोना-चांदी भारी गिरावट, जानें फिर से कब बढ़ेंगे भाव

चांदी में सीधे 20 हजार रुपए तक गिरावट दर्ज की गई। 1 लाख 75 हजार से 1 लाख 55 हजार रुपए किलो पर आ गई। सोना दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र से ही चांदी के भाव आसमान छू रहे थे। पुष्य नक्षत्र पर 24 कैरेट 1.30 लाख और चांदी 1.72 हजार रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अंतरराष्ट्रीय उथल पुथल के कारण भाव में कमी बताई जा रही है। लेकिन अभी आगे शादियों का सीजन है, ऐसे में भाव में तेजी और आ सकती है। सोमवार से ही भाव में वृद्धि की बात कहीं जा रही है।