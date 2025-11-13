गरीबों के हक पर डाका, बुरहानपुर में 1863 लखपति ले रहे थे गरीबों का फ्री राशन

जिलों में बीपीएल कार्डधारियों की जांच कराई जा रही है। आधार लिंक होने के बाद सभी का सत्यापन होने से अपात्र लोगों को हटाया जा रहा है। 1846 में से 1600 कार्डधारियों के करीब 6 हजार परिवारों के नाम सूची से काटे गए। जबकि अभी 200 कार्ड पोर्टल से हटाना शेष है। जिले का राशन कोटा खाली होने से अब नए पात्र गरीबों को आवंटन जारी होगा। इससे लंबे समय से सरकारी राशन का इंतजार कर रहे गरीब परिवार के लोगों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। एक औसत बीपीएल कार्ड पर परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाता है। यह करीब 65 हजार 205 किलो अनाज प्रतिमाह का ले रहे है।