बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के बीच पथराव के बाद तनाव, कई घायल 7 गिरफ्तार, अघोषित कर्फ्यू लागू

मामले को लेकर एसपी अशुतोष बागरी ने बताया कि, बिरोदा में दो समूहों के बीच विवाद हुआ, जिसके चलते स्थितियां बिगड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पथराव के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि, घायलों को MLC दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि, घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी के डीवीआर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं, पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। पुलिस की प्राथमिक जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हुई थी. SP बागरी ने बताया कि स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए स्थानीय पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं.