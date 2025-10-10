10 साल से शहर की अंदरुनी सडक़ों का निर्माण नहीं, खस्ताहाल सडक़ों पर चलना मुश्किल

लोहार मंडी । खंडवा रोड से शहर में अंदर प्रवेश करने वाला आलमगंज, लोहार मंडी रोड।निगम ने यहां पर स्वागत द्वार बना रखा है, लेकिन रोडपर गहरे गड्ढें होने के साथ कीचड़, पानी जमा होने से चलना मुश्किल है। लंबे समय से रोड निर्माण नहीं होने से हर दिन लोग गिरकर घायल हो रहे। दुकानदार जमील अहमद का कहना है कि रोड को लेकर हमारे द्वारा पार्षद से लेकर निगम में भी शिकायत की। अफसर आकर देखते है, लेकिन वापस लौटकर नहीं आते। यह रोड हाइवे को जोडऩे के साथ उद्योग नगर से लगा है, जिससे हर दिन सैडक़ों वाहन गुजरते है।