फुस्स साबित हो रही ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, उल्टा पड़ा दांव! भारत के साथ इन देशों ने भी नहीं झुकने का लिया फैसला

ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत ही नहीं, जापान, चीन, यूरोप और ब्राजील समेत विश्व के कई देश परेशान हैं। ये देश अब अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे। वे प्रतिकार कर रहे हैं, नए व्यापारिक साझेदार ढूंढ रहे हैं और अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। ट्रंप के मनमाने टैरिफ के खिलाफ भारत वैश्विक विरोध का चेहरा बनकर उभरा है। भारत ने अपनी सीमा तय कर दी है और अमेरिका के दबाव के आगे झुकने की बजाय ठहराव और मजबूती की नीति को अपनाया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसानों और छोटे उद्यमियों के हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने कहा, उनकी सरकार भारत पर टैरिफ का समर्थन नहीं करती है।