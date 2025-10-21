Bank Holiday Today: गोवर्धन पूजा पर आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

कई शहरों में आज बैंक बंद हैं। (PC: Pixabay)
Bank Holiday Today: देश के कुछ हिस्सों में मंगलवार, 21 अक्टूबर को दिवाली अमावस्या, दीपावली और गोवर्धन पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के राज्यवार अवकाश कैलेंडर में यह जानकारी दी गई है। कई जगहों पर गोवर्धन मंगलवार को मनाया जा रहा है, तो कई जगह बुधवार को मनाया जाएगा। ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि 21 अक्टूबर को बैंकों की छुट्टी रहेगी या नहीं। आइए जानते हैं कहां-कहां बैंकों की छुट्टी रहने वाली है।
आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, मंगलवार, 21 अक्टूबर को बेलापुर, भोपाल, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, रायपुर और श्रीनगर जोन में दिवाली अमावस्या, दीपावली और गोवर्धन पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे।
पारंपरिक रूप से दिवाली की तारीख अमावस्या की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस वर्ष अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही है। विशेष रूप से, हिंदू पंचांग के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह त्योहार आज मनाया जा रहा है।
देश के कुछ हिस्सों में बैंक आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर भी बंद रहेंगे। यह त्योहार दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और भगवान श्रीकृष्ण द्वारा इंद्र के प्रकोप से वृंदावनवासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना की स्मृति में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 54 मिनट से प्रारंभ होगी और 22 अक्टूबर को रात 8 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होगी।
देशभर में बैंक राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय अवसरों पर बंद रहते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को भी बैंक बंद रहते हैं।
बैंकों की छुट्टी के दिनों में देशभर में ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं आमतौर पर उपलब्ध रहती हैं, ताकि ग्राहक डिजिटल माध्यम से सुविधाजनक वित्तीय लेन-देन कर सकें।
21 अक्टूबर 2025: गोवर्धन पूजा के चलते इस दिन बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
22 अक्टूबर 2025: बालिप्रतिपदा के चलते इस दिन अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और पटना जोन में बैंक बंद रहेंगे।
23 अक्टूबर 2025: भाईदूज के चलते इस दिन अहमदाबाद, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे।
25 अक्टूबर 2025: इस दिन चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
26 अक्टूबर 2025: इस दिन रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
27 अक्टूबर 2025: छठ पूजा के चलते इस दिन कोलकाता, पटना और रांची जोन में बैंक बंद रहेंगे।
28 अक्टूबर 2025: छठ पूजा के चलते इस दिन पटना और रांची जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
31 अक्टूबर 2025: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के चलते अहमदाबाद जोन में बैंक बंद रहेंगे।
