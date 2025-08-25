Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Bank Holidays in September: समय पर निपटा लें काम, अगले महीने कुल 15 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday in September 2025: सितंबर महीने में कई सारे त्योहार आ रहे हैं। इनमें नवरात्रा स्थापना, दुर्गा पूजा और ईद-ए-मिलाद शामिल हैं। नवरात्रा स्थापना पर 22 सितंबर को जयपुर में बैंक बंद रहेंगे।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 25, 2025

सितंबर में कुल 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। (PC: Gemini)

Bank Holiday in September 2025: बैंक से जुड़े काम काफी हद तक ऑनलाइन हो गए हैं। लेकिन बड़ी रकम जमा कराने, बड़ी रकम का RTGS करने या लोन लेने जैसे कई ऐसे काम हैं, जिनके लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ जाता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बैंक कब खुले रहेंगे। अगर आप बिना जानकारी के बैंक पहुंचते हैं और वह बंद मिलता है, तो आपके जरूरी काम रुक सकते हैं और आपका समय भी खराब होगा। इस परेशानी से बचने के लिए हमेशा बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। सिंतबर 2025 की बात करें, तो इसमें अलग-अलग जोन में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। आइए जानते हैं।

सितंबर 2025 में इन तारीखों पर बंद रहेंगे बैंक

3 सितंबर 2025 - कर्मा पूजा के चलते रांची और पटना जोन में बैंक बंद रहेंगे।
4 सितंबर 2025 - फर्स्ट ओणम के चलते त्रिवेंद्रम और कोच्चि जोन में बैंक बंद रहेंगे।
5 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी/थिरुवोनम/मिलाद-ए-शरीफ के चलते अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कानपुर, कोच्ची, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रांची, श्रीनगर और विजयवाड़ा जोन में बैंक बंद रहेंगे।
6 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद के चलते जम्मू, श्रीनगर और गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे।
7 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
12 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद के बाद के शुक्रवार के चलते जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
13 सितंबर 2025 - महीने के दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
14 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
21 सितंबर 2025 - रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
22 सितंबर 2025 - नवरात्र स्थापना के चलते जयपुर जोन में बैंक बंद रहेंगे।
23 सितंबर 2025 - महाराजा हरि सिंह जयंती के चलते जम्मू में बैंक बंद रहेंगे।
27 सितंबर 2025 - महीने के चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
28 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।
29 सितंबर 2025 - महा सप्तमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
30 सितंबर 2025 - महा अष्टमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Bank, NBFC या HFCs… आपके लिए कहां से Home Loan लेना होगा ज्यादा फायदेमंद?
कारोबार
Home Loan Tips

फेस्टिव सीजन में कैश निकालना हो जाता है मुश्किल

बैंकों की छुट्टियों का सीधा असर बैंकों से जुड़ी सेवाओं पर पड़ता है। फेस्टिव सीजन में छुट्टियों के चलते एटीम मशीनों में डिमांड जितने कैश की सप्लाई नहीं हो पाती है। इससे फेस्टिव सीजन में एटीएम मशीनों में अक्सर कैश की कमी देखने को मिलती है। अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आपको समय रहते यह निकलवा लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Money Tips: क्या आपके मन में भी है पैसों से जुड़ी ये 6 गलत धारणाएं? समृद्धि चाहिए तो आज ही इन्हें छोड़ दें
कारोबार
Money Tips

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 10:31 am

Hindi News / Business / Bank Holidays in September: समय पर निपटा लें काम, अगले महीने कुल 15 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.