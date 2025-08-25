Bank Holidays in September: समय पर निपटा लें काम, अगले महीने कुल 15 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

3 सितंबर 2025 - कर्मा पूजा के चलते रांची और पटना जोन में बैंक बंद रहेंगे।

4 सितंबर 2025 - फर्स्ट ओणम के चलते त्रिवेंद्रम और कोच्चि जोन में बैंक बंद रहेंगे।

5 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी/थिरुवोनम/मिलाद-ए-शरीफ के चलते अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कानपुर, कोच्ची, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रांची, श्रीनगर और विजयवाड़ा जोन में बैंक बंद रहेंगे।

6 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद के चलते जम्मू, श्रीनगर और गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे।

7 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

12 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद के बाद के शुक्रवार के चलते जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

13 सितंबर 2025 - महीने के दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

14 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

21 सितंबर 2025 - रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

22 सितंबर 2025 - नवरात्र स्थापना के चलते जयपुर जोन में बैंक बंद रहेंगे।

23 सितंबर 2025 - महाराजा हरि सिंह जयंती के चलते जम्मू में बैंक बंद रहेंगे।

27 सितंबर 2025 - महीने के चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

28 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।

29 सितंबर 2025 - महा सप्तमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

30 सितंबर 2025 - महा अष्टमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।