Bank Holidays in September: समय पर निपटा लें काम, अगले महीने कुल 15 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday in September 2025: बैंक से जुड़े काम काफी हद तक ऑनलाइन हो गए हैं। लेकिन बड़ी रकम जमा कराने, बड़ी रकम का RTGS करने या लोन लेने जैसे कई ऐसे काम हैं, जिनके लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ जाता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बैंक कब खुले रहेंगे। अगर आप बिना जानकारी के बैंक पहुंचते हैं और वह बंद मिलता है, तो आपके जरूरी काम रुक सकते हैं और आपका समय भी खराब होगा। इस परेशानी से बचने के लिए हमेशा बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। सिंतबर 2025 की बात करें, तो इसमें अलग-अलग जोन में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। आइए जानते हैं।
3 सितंबर 2025 - कर्मा पूजा के चलते रांची और पटना जोन में बैंक बंद रहेंगे।
4 सितंबर 2025 - फर्स्ट ओणम के चलते त्रिवेंद्रम और कोच्चि जोन में बैंक बंद रहेंगे।
5 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी/थिरुवोनम/मिलाद-ए-शरीफ के चलते अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कानपुर, कोच्ची, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रांची, श्रीनगर और विजयवाड़ा जोन में बैंक बंद रहेंगे।
6 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद के चलते जम्मू, श्रीनगर और गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे।
7 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
12 सितंबर 2025 - ईद-ए-मिलाद के बाद के शुक्रवार के चलते जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
13 सितंबर 2025 - महीने के दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
14 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
21 सितंबर 2025 - रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
22 सितंबर 2025 - नवरात्र स्थापना के चलते जयपुर जोन में बैंक बंद रहेंगे।
23 सितंबर 2025 - महाराजा हरि सिंह जयंती के चलते जम्मू में बैंक बंद रहेंगे।
27 सितंबर 2025 - महीने के चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
28 सितंबर 2025 - रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।
29 सितंबर 2025 - महा सप्तमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
30 सितंबर 2025 - महा अष्टमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।
बैंकों की छुट्टियों का सीधा असर बैंकों से जुड़ी सेवाओं पर पड़ता है। फेस्टिव सीजन में छुट्टियों के चलते एटीम मशीनों में डिमांड जितने कैश की सप्लाई नहीं हो पाती है। इससे फेस्टिव सीजन में एटीएम मशीनों में अक्सर कैश की कमी देखने को मिलती है। अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आपको समय रहते यह निकलवा लेना चाहिए।