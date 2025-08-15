Patrika LogoSwitch to English

Bank Of Baroda से 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? EMI भी जानिए

Bank of Baroda Personal Loan: ग्राहक का क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, उसे पर्सनल लोन पर बैंक की तरफ से उतनी अच्छी डील मिलने की उम्मीद होती है। बैंक प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ऑफर करते हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 15, 2025

Bank of Baroda Personal Loan
पर्सनल लोन काफी अधिक ब्याज दर वाला लोन होता है। (PC: ChatGPT)

Bank of Baroda Personal Loan: जीवन में कई बार ऐसा समय आता है, जब हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। जब कोई दूसरा रास्ता नही दिखता, तो आदमी पर्सनल लोन लेता है। बैंक आसानी से पर्सनल लोन ऑफर कर देते हैं, ऐसे में लोगों को यह एक आसान कर्ज लगता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है, तो बैंक आपको प्री-अप्रूव्ड लोन भी ऑफर करते हैं। इसमें अक्सर कम ब्याज दर होती है। आप बैंक के मोबाइल ऐप में जाकर सिर्फ एक क्लिक से यह लोन ले सकते हैं और तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और मंथली ईएमआई कितने की बनेगी।

Bank Of Baroda पर्सनल लोन पर ब्याज दर

बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक पर्सनल लोन पर 10.90 फीसदी से 18.25 फीसदी तक फ्लोटिंग ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, यह बैंक 11.25 फीसदी से 18.30 फीसदी तक फिक्स्ड ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बीओबी अलग-अलग कैटेगरीज के लोगों को अलग-अलग ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों को यह बैंक 11.25 फीसदी से 16.25 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों व कारोबारियों के लिए ब्याज दर 13.05 फीसदी से 15.30 फीसदी है। यहां फ्लोटिंग रेट 12.65 फीसदी से 16.25 फीसदी है।

BOB से 10 लाख के पर्सनल लोन पर EMI

अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 साल के लिए 10.90% रेट पर 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,693 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 5 साल में कुल ब्याज 3,01,555 रुपये चुकाएंगे। अगर यह लोन आपको 12 फीसदी ब्याज दर पर मिलता है, तो मंथली ईएमआई 22,244 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 3,34,667 रुपये चुकाएंगे। वहीं, अगर लोन 14% ब्याज दर पर मिलता है, तो मंथली ईएमआई 23,268 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 3,96,095 रुपये चुकाएंगे।

कितनी होनी चाहिए सैलरी?

बैंक आपकी सैलरी की 50 फीसदी रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। यानी आपके सभी लोन्स की कुल ईएमआई आपकी सैलरी की 50 फीसदी रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह अगर आप 10.90% रेट पर 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का लोन लेते हैं, तो आपकी सैलरी न्यूनतम 43,386 रुपये होनी चाहिए। अगर लोन 12% रेट पर लिया गया है, तो आपकी सैलरी 44,488 रुपये होनी चाहिए। वहीं, अगर लोन 14 फीसदी रेट पर लिया गया है, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 46,536 रुपये की बनेगी।

कब नहीं लेना चाहिए पर्सनल लोन

पर्सनल लोन में ब्याज दरें अक्सर बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसे बहुत सोच-समझकर ही लेना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जब आपको पर्सनल लोन लेने से बचना चाहिए:

लाइफस्टाइल के खर्च: आजकल लोग नए गैजेट्स खरीदने, छुट्टियों पर जाने, ऑनलाइन शॉपिंग करने या शादी के खर्चों के लिए भी पर्सनल लोन ले लेते हैं। यह एक गलत वित्तीय फैसला है। ऐसे खर्चों के लिए लोन लेने से बचें, क्योंकि यह आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ डाल सकता है।

ऊंची ब्याज दरें: अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर लोन मिल रहा है, तो इससे बचना ही बेहतर है। ज़्यादा ब्याज के साथ-साथ, पर्सनल लोन में प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज और प्री-पेमेंट पेनल्टी भी लगती हैं, जिससे कुल खर्च काफी बढ़ जाता है।

कम क्रेडिट स्कोर: यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो बैंक आपको और भी ज़्यादा ब्याज दर पर लोन ऑफर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पर्सनल लोन लेने से बचें क्योंकि आपको ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है।

Hindi News / Business / Bank Of Baroda से 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? EMI भी जानिए

