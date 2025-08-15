Bank Of Baroda से 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? EMI भी जानिए

Bank of Baroda Personal Loan: जीवन में कई बार ऐसा समय आता है, जब हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। जब कोई दूसरा रास्ता नही दिखता, तो आदमी पर्सनल लोन लेता है। बैंक आसानी से पर्सनल लोन ऑफर कर देते हैं, ऐसे में लोगों को यह एक आसान कर्ज लगता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है, तो बैंक आपको प्री-अप्रूव्ड लोन भी ऑफर करते हैं। इसमें अक्सर कम ब्याज दर होती है। आप बैंक के मोबाइल ऐप में जाकर सिर्फ एक क्लिक से यह लोन ले सकते हैं और तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और मंथली ईएमआई कितने की बनेगी।