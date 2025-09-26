Life Insurance: युवाओं के लिए क्यों जरूरी है इंश्योरेंस खरीदना? जानिए कितना कवरेज आपके लिए होगा काफी

Life Insurance: लोगों के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि उन्हें कितने कवरेज वाला इंश्योरेंस लेना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी कम उम्र में ही इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। क्योंकि कम उम्र के लोगों को कंपनियां सस्ता इंश्योरेंस ऑफर करती हैं। यानी उनके लिए प्रीमयम की रकम कम रखी जाती है। भले ही कम उम्र में आप पर डिपेंडेंट्स न हो, फिर भी इंश्योरेंस लेना अच्छा रहता है। लेकिन कितनी रकम का लें? आइए समझते हैं।
निवेश सलाहकार बलवंत जैन के अनुसार, अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में टर्म प्लान लेते हैं, तो आपको काफी कम प्रीमियम पर लंबी अवधि के लिए इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। एक 27 साल के नॉन स्मोकर व्यक्ति को 7 से 10 हजार रुपये सालाना में 1 करोड़ रुपये का टर्म प्लान मिल जाएगा। 7000 रुपये सालाना के हिसाब से एक दिन के 19.17 रुपये हुए, जो काफी कम हैं।
अगर आप पर कोई डिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप 50 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच का टर्म प्लान ले सकते हैं। मान लीजिए आप पर कोई कर्ज है या अचानक आप पर किसी की जिम्मेदारी आ जाए, तो यह टर्म प्लान आपकी काफी हेल्प करेगा।
इनकम: आपको कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, यह आपकी इनकम और लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है। एक सामान्य नियम यह कहता है कि इंश्योरेंस कवर आपकी सालाना इनकम का 10 से 15 गुना होना चाहिए। आपको अपनी नीड के हिसाब से अपना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। अपने भविष्य के खर्चे और देनदारियों को देखते हुए यह कवर लें।
जिम्मेदारियां: इंश्योरेंस कवरेज की राशि तय करते समय भविष्य की जिम्मेदारियां का भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है, आज आप पर कोई जिम्मदारी न हो, लेकिन आज के 5-10 साल बाद आपके पास डिपेंडेंट्स हो सकते हैं। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर वाइफ और बच्चे।
लायबिलिटीज: इंश्योरेंस कवरेज की राशि तय करते समय लायबिलिटीज का भी ध्यान रखें। हो सकता है आपने होम लोन ले रखा हो, कोई फ्यूचर कमिटमेंट हो, तो उसे भी ध्यान में रखें।
टर्म इंश्योंरेंस फ्लेक्सिबल होता है। कई प्लान्स बाद में कवरेज बढ़ाने की अनुमति देते हैं। जैसे-जैसे जीवन में परिस्थितियां बदलें, उसी हिसाब से आप पॉलिसीज ऐड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नियमित रूप से अपने प्लान का रिव्यू करते रहना चाहिए। स्मार्ट तरीका यह है कि आप ठीक-ठाक कवरेज और किफायती प्लान के साथ शुरुआत करें। समय के साथ जैसे-जैसे आपकी इनकम और जिम्मेदारियां बढ़ें, आप कवरेज को बढ़ा सकते हैं।
जो लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास एंप्लॉयर से मिलने वाली बीमा पॉलिसी नहीं होती है। ऐसे लोगों के पास एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। यह आपको अचानक आने वाले मेडिकल खर्चों से बचाएगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आप 25 से 30 साल के बीच हैं, तो करीब 10 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस कवर से शुरुआत कर सकते हैं। इसकी लागत आपको 10 से 15 हजार रुपये सालाना पड़ेगी।