Life Insurance: युवाओं के लिए क्यों जरूरी है इंश्योरेंस खरीदना? जानिए कितना कवरेज आपके लिए होगा काफी

Life Insurance: लोगों के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि उन्हें कितने कवरेज वाला इंश्योरेंस लेना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी कम उम्र में ही इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। क्योंकि कम उम्र के लोगों को कंपनियां सस्ता इंश्योरेंस ऑफर करती हैं। यानी उनके लिए प्रीमयम की रकम कम रखी जाती है। भले ही कम उम्र में आप पर डिपेंडेंट्स न हो, फिर भी इंश्योरेंस लेना अच्छा रहता है। लेकिन कितनी रकम का लें? आइए समझते हैं।