क्या पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करके पति बचा सकते हैं टैक्स? समझिए सही तरीका क्या है

इनकम टैक्स का कानून कहता है कि अगर एक दंपत्ति कोई एसेट अपने जीवनसाथी को ट्रांसफर करता है और उस एसेट से कोई इनकम आ रही, है तो ये इनकम एसेट ट्रांसफर करने वाले की आय के साथ क्लब्ड (Clubbed) कर दी जाएगी यानी जोड़ दी जाएगी। इनकम टैक्स कानून में इसे क्लबिंग प्रॉविजन कहा जाता है। जिस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इस केस में अगर पति अपनी पत्नी को एसेट ट्रांसफर करता है और उससे कोई आय होती है, तो पति को उस पर टैक्स देना होगा, क्योंकि ये आय पति की मानी जाएगी न कि पत्नी की।