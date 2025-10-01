Patrika LogoSwitch to English

Car Loan पर क्या है बैंकों की ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस, जानिए 12 लाख के कर्ज पर EMI

Car Loan EMI Calculator: इस फेस्टिव सीजन बड़ी संख्या में लोग कार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बैंक भी ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। कुछ बैंकों ने प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 01, 2025

Car Loan EMI Calculator

SBI ने कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी है। (PC: Gemini)

Car Loan EMI Calculator: इस फेस्टिव सीजन में कार खरीदने वालों को डबल फायदा हो रहा है। जीएसटी रेट्स घट जाने से एक तो कीमतें काफी गर गई हैं। ऊपर से फेस्टिव सीजन में कंपनियां कई आकर्षक ऑफर्स भी लेकर आई हैं। ऐसे में कार मार्केट में इन दिनों काफी चहल-पहल देखने को मिल रही है। भारत में बड़ी संख्या में लोग लोन लेकर कार खरीदते हैं। कार लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। जहां सबसे कम ब्याज और कम प्रोसेसिंग फीस हो, वहां से कार लोन लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि कार लोन पर बैंक क्या ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।

SBI ने फ्री की प्रोसेसिंग फीस

फेस्टिव सीजन के दौरान एसबीआई जीरो प्रोसेसिंग फीस, जीरो प्री-पेमेंट चार्जेज और 2 साल के बाद जीरो फोरक्लोजर फीस के साथ ऑटो लोन ऑफर कर रहा है। साथ ही बैंक कार की 100 फीसदी ऑन रोड प्राइस फाइनेंस कर रहा है। बैंक ने एक्स पर एक पोस्ट करके यह जानकारी दी है।

बैंक का नामब्याज दर (प्रतिशत)प्रोसेसिंग फीस
यूको बैंक7.60% – 10.25%लोन अमाउंट का 0.50%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया7.80% – 9.70%₹1000 तक
पंजाब नेशनल बैंक7.85% – 9.70%₹1000 – ₹1500
केनरा बैंक7.70% – 11.70%फेस्टिव सीजन में फ्री
बैंक ऑफ बड़ौदा8.15% – 11.60%₹2000 तक
बैंक ऑफ इंडिया7.85% – 12.15%लोन अमाउंट का 0.25%
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)8.80% – 9.90%फेस्टिव सीजन में फ्री

कार लोन पर ब्याज दरें

यूको बैंक कार लोन पर 7.60 से 10.25 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.50 फीसदी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.80 से 9.70 फीसदी ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये तक है। पंजाब नेशनल बैंक 7.85 से 9.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये से 1500 रुपये तक है। केनरा बैंक 7.70 से 11.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक ने फेस्टिव सीजन में प्रोसेसिंग फीस फ्री कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्याज दर 8.15 से 11.60 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपये तक है। बैंक ऑफ इंडिया में ब्याज दर 7.85 फीसदी से 12.15 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 0.25 फीसदी तक है। एसबीआई कार लोन पर 8.80 से 9.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 750 रुपये से 1500 रुपये तक है।

बैंक का नामब्याज दर (%)लोन अमाउंट (₹)अवधि (साल)मंथली EMI (₹)कुल ब्याज (₹)
यूको बैंक7.6012,00,000524,1032,46,156
बैंक ऑफ बड़ौदा8.1512,00,000524,4182,65,075
भारतीय स्टेट बैंक8.8012,00,000524,7942,87,622

12 लाख के कार लोन पर क्या बनेगी EMI

अगर आप यूको बैंक से 7.60 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 12 लाख रुपये का कार लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,103 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,46,156 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से 8.15 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,418 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,65,075 रुपये चुकाएंगे। अगर आप एसबीआई से 8.80 फीसदी ब्याज दर पर यह लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,794 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,87,622 रुपये चुकाएंगे।

Hindi News / Business / Car Loan पर क्या है बैंकों की ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस, जानिए 12 लाख के कर्ज पर EMI

कारोबार

