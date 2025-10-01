Car Loan पर क्या है बैंकों की ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस, जानिए 12 लाख के कर्ज पर EMI

SBI ने कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी है। (PC: Gemini)
Car Loan EMI Calculator: इस फेस्टिव सीजन में कार खरीदने वालों को डबल फायदा हो रहा है। जीएसटी रेट्स घट जाने से एक तो कीमतें काफी गर गई हैं। ऊपर से फेस्टिव सीजन में कंपनियां कई आकर्षक ऑफर्स भी लेकर आई हैं। ऐसे में कार मार्केट में इन दिनों काफी चहल-पहल देखने को मिल रही है। भारत में बड़ी संख्या में लोग लोन लेकर कार खरीदते हैं। कार लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। जहां सबसे कम ब्याज और कम प्रोसेसिंग फीस हो, वहां से कार लोन लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि कार लोन पर बैंक क्या ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
फेस्टिव सीजन के दौरान एसबीआई जीरो प्रोसेसिंग फीस, जीरो प्री-पेमेंट चार्जेज और 2 साल के बाद जीरो फोरक्लोजर फीस के साथ ऑटो लोन ऑफर कर रहा है। साथ ही बैंक कार की 100 फीसदी ऑन रोड प्राइस फाइनेंस कर रहा है। बैंक ने एक्स पर एक पोस्ट करके यह जानकारी दी है।
|बैंक का नाम
|ब्याज दर (प्रतिशत)
|प्रोसेसिंग फीस
|यूको बैंक
|7.60% – 10.25%
|लोन अमाउंट का 0.50%
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|7.80% – 9.70%
|₹1000 तक
|पंजाब नेशनल बैंक
|7.85% – 9.70%
|₹1000 – ₹1500
|केनरा बैंक
|7.70% – 11.70%
|फेस्टिव सीजन में फ्री
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|8.15% – 11.60%
|₹2000 तक
|बैंक ऑफ इंडिया
|7.85% – 12.15%
|लोन अमाउंट का 0.25%
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|8.80% – 9.90%
|फेस्टिव सीजन में फ्री
यूको बैंक कार लोन पर 7.60 से 10.25 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.50 फीसदी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.80 से 9.70 फीसदी ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये तक है। पंजाब नेशनल बैंक 7.85 से 9.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये से 1500 रुपये तक है। केनरा बैंक 7.70 से 11.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक ने फेस्टिव सीजन में प्रोसेसिंग फीस फ्री कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्याज दर 8.15 से 11.60 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपये तक है। बैंक ऑफ इंडिया में ब्याज दर 7.85 फीसदी से 12.15 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 0.25 फीसदी तक है। एसबीआई कार लोन पर 8.80 से 9.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 750 रुपये से 1500 रुपये तक है।
|बैंक का नाम
|ब्याज दर (%)
|लोन अमाउंट (₹)
|अवधि (साल)
|मंथली EMI (₹)
|कुल ब्याज (₹)
|यूको बैंक
|7.60
|12,00,000
|5
|24,103
|2,46,156
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|8.15
|12,00,000
|5
|24,418
|2,65,075
|भारतीय स्टेट बैंक
|8.80
|12,00,000
|5
|24,794
|2,87,622
अगर आप यूको बैंक से 7.60 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 12 लाख रुपये का कार लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,103 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,46,156 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से 8.15 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,418 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,65,075 रुपये चुकाएंगे। अगर आप एसबीआई से 8.80 फीसदी ब्याज दर पर यह लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,794 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 2,87,622 रुपये चुकाएंगे।
