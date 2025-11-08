Car Loan Interest Rate: कार लोन पर ये बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, कई जगह प्रोसेसिंग फीस भी है जीरो, देखिए लिस्ट

कई बैंक कार लोन पर जीरो प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहे हैं। (PC: Freepik)
Car Loan Interest Rate: अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो यह एक अच्छा समय है। इस समय बैंक कम ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं। जब से जीएसटी रिफॉर्म (GST reform) हुआ है, तब से लोगों में कार खरीदने की लालसा बढ़ गई है। इसे देखते हुए बैंकों ने भी दरों को कुछ फीसदी कम किया है। कार लोन लेते समय यह ध्यान रखें कि प्रोसेसिंग फीस कम हो। इसके लिए आप विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चार्ज, प्रीक्लोजर चार्ज को भी ध्यान में रखें।
बैंक ऑन रोड प्राइस के 90 फीसदी तक रकम का लोन दे देते हैं। ऑन रोड प्राइस में एक्स शोरूम के साथ अन्य खर्च जैसे इंश्योरेंस, आरटीओ, फाइल चार्ज इत्यादि शामिल होते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा बैंक पूरी 100 प्रतिशत ऑन रोड प्राइस पर भी लोन दे देते हैं।
बैंकों ने कार लोन की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है। केवल कुछ ही दस्तावेजों की मदद से आप कार लोन ले सकते हैं। बैंक आमतौर पर 8 साल तक की अवधि वाला कार लोन ऑफर करते हैं। लेकिन अगर लोन की अवधि ज्यादा हो, तो अधिक ब्याज भरना पड़ता है। इसलिए, लोन की अवधि को 4 से 5 साल तक रखा जाना चाहिए, जिससे आपका कुल ब्याज ज्यादा न हो।
यूको बैंक
यूको बैंक कार लोन पर 7.60 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक सभी कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन्स पर जीरो प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहा है।
केनरा बैंक
केनरा बैंक की कार लोन पर ब्याज दर 7.70 फीसदी से शुरू हो रही है। बैंक ने 31 दिसंबर तक प्रोसिसिंग फीस पूरी तरह से माफ कर रखी है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कार लोन पर ब्याज दर 7.80 फीसदी से 9.70 फीसदी के बीच है। इस लोन पर प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये तक है।
|बैंक का नाम
|न्यूनतम ब्याज दर (प्रतिशत)
|प्रोसेसिंग फीस
|यूको बैंक
|7.60%
|शून्य (Zero)
|केनरा बैंक
|7.70%
|31 दिसंबर तक माफ
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|7.80%
|₹1000 तक
|पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
|7.80%
|लोन अमाउंट का 0.25% तक
|एचडीएफसी बैंक
|9.20%
|₹9000 तक
|बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)
|8.15%
|₹2000 तक
|बैंक ऑफ इंडिया (BOI)
|7.85%
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
|8.75%
|₹750 – ₹1500
पंजाब नेशनल बैंक
यह बैंक कार लोन पर 7.80 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 0.25 फीसदी तक है।
एचडीएफसी बैंक
एचडीएफसी बैंक कार लोन पर 9.20 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 9000 रुपये तक है।
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन पर न्यूनतम 8.15 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 2000 रुपये तक है।
बैंक ऑफ इंडिया
यह बैंक कार लोन पर न्यूनतम 7.85 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
एसबीआई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन पर 8.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग पीस 750 रुपये से 1500 रुपये तक है।
