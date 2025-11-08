Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Car Loan Interest Rate: कार लोन पर ये बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, कई जगह प्रोसेसिंग फीस भी है जीरो, देखिए लिस्ट

Car Loan Interest Rate: बैंक आमतौर पर कार की ऑन रोड प्राइस की 90 फीसदी तक रकम का कार लोन दे देते हैं। बैंक 8 साल तक की अवधि का कार लोन दे देते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 08, 2025

Car Loan Interest Rate

कई बैंक कार लोन पर जीरो प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहे हैं। (PC: Freepik)

Car Loan Interest Rate: अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो यह एक अच्छा समय है। इस समय बैंक कम ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं। जब से जीएसटी रिफॉर्म (GST reform) हुआ है, तब से लोगों में कार खरीदने की लालसा बढ़ गई है। इसे देखते हुए बैंकों ने भी दरों को कुछ फीसदी कम किया है। कार लोन लेते समय यह ध्यान रखें कि प्रोसेसिंग फीस कम हो। इसके लिए आप विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चार्ज, प्रीक्लोजर चार्ज को भी ध्यान में रखें।

कितना ले सकते हैं लोन?

बैंक ऑन रोड प्राइस के 90 फीसदी तक रकम का लोन दे देते हैं। ऑन रोड प्राइस में एक्स शोरूम के साथ अन्य खर्च जैसे इंश्योरेंस, आरटीओ, फाइल चार्ज इत्यादि शामिल होते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा बैंक पूरी 100 प्रतिशत ऑन रोड प्राइस पर भी लोन दे देते हैं।

कितनी होगी लोन की अवधि?

बैंकों ने कार लोन की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है। केवल कुछ ही दस्तावेजों की मदद से आप कार लोन ले सकते हैं। बैंक आमतौर पर 8 साल तक की अवधि वाला कार लोन ऑफर करते हैं। लेकिन अगर लोन की अवधि ज्यादा हो, तो अधिक ब्याज भरना पड़ता है। इसलिए, लोन की अवधि को 4 से 5 साल तक रखा जाना चाहिए, जिससे आपका कुल ब्याज ज्यादा न हो।

कार लोन पर बैंकों की ब्याज दरें

यूको बैंक

यूको बैंक कार लोन पर 7.60 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक सभी कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन्स पर जीरो प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहा है।

केनरा बैंक

केनरा बैंक की कार लोन पर ब्याज दर 7.70 फीसदी से शुरू हो रही है। बैंक ने 31 दिसंबर तक प्रोसिसिंग फीस पूरी तरह से माफ कर रखी है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कार लोन पर ब्याज दर 7.80 फीसदी से 9.70 फीसदी के बीच है। इस लोन पर प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये तक है।

बैंक का नामन्यूनतम ब्याज दर (प्रतिशत)प्रोसेसिंग फीस
यूको बैंक7.60%शून्य (Zero)
केनरा बैंक7.70%31 दिसंबर तक माफ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया7.80%₹1000 तक
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)7.80%लोन अमाउंट का 0.25% तक
एचडीएफसी बैंक9.20%₹9000 तक
बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)8.15%₹2000 तक
बैंक ऑफ इंडिया (BOI)7.85%
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)8.75%₹750 – ₹1500

पंजाब नेशनल बैंक

यह बैंक कार लोन पर 7.80 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 0.25 फीसदी तक है।

एचडीएफसी बैंक

एचडीएफसी बैंक कार लोन पर 9.20 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 9000 रुपये तक है।

बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन पर न्यूनतम 8.15 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 2000 रुपये तक है।

बैंक ऑफ इंडिया

यह बैंक कार लोन पर न्यूनतम 7.85 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

एसबीआई

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन पर 8.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग पीस 750 रुपये से 1500 रुपये तक है।

ये भी पढ़ें

Personal Finance Tips: 50 लाख की सैलरी भी नहीं बना पा रही अमीर! कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप?
बिजनेस यूटिलिटी न्यूज
Personal Finance Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Nov 2025 11:36 am

Hindi News / Business / Car Loan Interest Rate: कार लोन पर ये बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, कई जगह प्रोसेसिंग फीस भी है जीरो, देखिए लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Financial Planning: नौकरी की झंझट से छुटकारा पाकर चाहते हैं अर्ली रिटायरमेंट? 50-30-20 का नियम करेगा मदद, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी फिसली, जानिए क्या हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार

Gold ही नहीं Silver पर भी ले सकते हैं Loan, किसमें है ज्यादा फायदा? जानिए नियम और शर्तें

Silver Loan
कारोबार

Personal Finance Tips: 50 लाख की सैलरी भी नहीं बना पा रही अमीर! कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप?

Personal Finance Tips
बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

Gold Price Today: सोने-चांदी में फिर से आ रही तेजी, जोयालुक्कास, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.