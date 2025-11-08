Car Loan Interest Rate: कार लोन पर ये बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, कई जगह प्रोसेसिंग फीस भी है जीरो, देखिए लिस्ट

Car Loan Interest Rate: अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो यह एक अच्छा समय है। इस समय बैंक कम ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं। जब से जीएसटी रिफॉर्म (GST reform) हुआ है, तब से लोगों में कार खरीदने की लालसा बढ़ गई है। इसे देखते हुए बैंकों ने भी दरों को कुछ फीसदी कम किया है। कार लोन लेते समय यह ध्यान रखें कि प्रोसेसिंग फीस कम हो। इसके लिए आप विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चार्ज, प्रीक्लोजर चार्ज को भी ध्यान में रखें।