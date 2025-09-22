सिर्फ 2.9 लाख में मिल जाएगी नई कार, ग्राहकों को हो रहा डबल फायदा, क्या वापस आएगा छोटी गाड़ियों का दौर?

उधर मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि छोटी कारों की बिक्री में 10% तक इजाफा होगा। कंपनी के सीनियर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा, 'जीएसटी कट के बाद हमारी छोटी कार S-Presso की शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये हो गई है, जो जनवरी 2020 की लॉन्च कीमत 3.70 लाख रुपये से भी कम है। साथ ही 60,000 रुपये का फेस्टिव ऑफर भी है, जिससे कीमत घटकर 2.9 लाख रुपये रह जाती है। यह कई ग्राहकों के लिए पहली कार खरीदने का सपना पूरा करने जैसा है।' अब तक S-Presso का बेस वेरिएंट 4.26 लाख रुपये में बिक रहा था। उन्होंने कहा कि शोरूम में पूछताछ का स्तर काफी बढ़ गया है और जल्द ही बिक्री में असली उछाल दिखेगा।