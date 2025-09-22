Patrika LogoSwitch to English

सिर्फ 2.9 लाख में मिल जाएगी नई कार, ग्राहकों को हो रहा डबल फायदा, क्या वापस आएगा छोटी गाड़ियों का दौर?

Car Price Cut: जीएसटी रेट कम होने से कारों की कीमतों में काई गिरावट आई है। एंट्री लेवल कारों के दाम काफी घट गए हैं। ग्राहकों को इस समय फेस्टिव सेल में ऑफर्स का फायदा भी मिल रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 22, 2025

Car Price Cut
छोटी गाड़ियां काफी सस्ती हो गई हैं। (PC: Gemini)

GST Rate Cut: अगर आप काफी टाइम से कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका आ गया है। एक तो जीएसटी घटने से कीमतें काफी कम हो गई हैं। दूसरा- कंपनियां फेस्टिव सीजन में बंपर डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स भी लेकर आई हैं। ऐसे में अभी कार खरीदने पर आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। यहां तक कि एंट्री लेवल कार की एक्स शोरूम प्राइस सिर्फ 2.9 लाख रुपये रह गई है। लगभग 5 साल बाद छोटी कारों की कीमतें इतनी नीचे आई हैं। सोमवार, 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू होने से छोटी कारों के सेगमेंट में फिर से तेजी लौटने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों से यह सेगमेंट सुस्ती का सामना कर रहा था

एंट्री-लेवल कार और बाइक की बिक्री में उछाल

इंडस्ट्री लीडर मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि एंट्री-लेवल कार और बाइक की बिक्री में भारी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। नई जीएसटी दरों के बाद कीमतें घटने से बुकिंग में उछाल आया है। इन कंपनियों को उम्मीद है कि जीएसटी रेट घटने से बाइंग कैपेसिटी में हुए इजाफा और अच्छे मानसून के चलते गाड़ियों की डिमांड में और तेजी आएगी।

7,000 रुपये सस्ती हुईं एंट्री-लेवल बाइक्स

ईटी की एक रिपोर्ट में हीरो मोटोकॉर्प के चीफ बिजनेस ऑफिसर (इंडिया बिजनेस यूनिट) आशुतोष वर्मा के हवाले से बताया गया कि एंट्री-लेवल बाइक्स की कीमतों में लगभग 7,000 रुपये की कटौती हुई है। वर्मा ने बताया, 'जनवरी में हमने HF Deluxe पर कीमत कम की थी और बिक्री में तेज उछाल देखा था। अब सरकार ने उससे तीन गुना ज्यादा राहत दी है, इसलिए हमें इंडस्ट्री में जबरदस्त रिकवरी की उम्मीद है।'

82% बिक्री एंट्री मोटरसाइकिल की

हीरो मोटोकॉर्प को FY26 में इंडस्ट्री के अनुमानित 7% ग्रोथ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कंपनी की 82% बिक्री एंट्री मोटरसाइकिल (75-110cc) से होती है। टैक्स कट से पहले चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में टू-व्हीलर की बिक्री 1% गिरकर 80 लाख यूनिट पर आ गई थी। वर्मा ने कहा, 'हमें एंट्री-लेवल मोटरसाइकिलों के लिए काफी पेंडिंग डिमांड की उम्मीद है। और उसके बाद भी मांग जारी रहेगी।”

2.9 लाख रुपये में S-Presso

उधर मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि छोटी कारों की बिक्री में 10% तक इजाफा होगा। कंपनी के सीनियर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा, 'जीएसटी कट के बाद हमारी छोटी कार S-Presso की शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये हो गई है, जो जनवरी 2020 की लॉन्च कीमत 3.70 लाख रुपये से भी कम है। साथ ही 60,000 रुपये का फेस्टिव ऑफर भी है, जिससे कीमत घटकर 2.9 लाख रुपये रह जाती है। यह कई ग्राहकों के लिए पहली कार खरीदने का सपना पूरा करने जैसा है।' अब तक S-Presso का बेस वेरिएंट 4.26 लाख रुपये में बिक रहा था। उन्होंने कहा कि शोरूम में पूछताछ का स्तर काफी बढ़ गया है और जल्द ही बिक्री में असली उछाल दिखेगा।

30-40% तक बढ़ गई थीं छोटी कारों की कीमतें

आंकड़े बताते हैं FY25 में कॉम्पैक्ट कारों और हैचबैक की बिक्री साल-दर-साल 13% घटकर लगभग 10 लाख यूनिट पर आ गई। FY25 में छोटी कारों का मार्केट शेयर लगातार पांचवें साल घटकर 23.4% तक आ गया था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बताया कि पिछले 5-6 वर्षों में कड़े सेफ्टी और एमिशन नॉर्म्स के चलते छोटी कारों की कीमतें 30-40% तक बढ़ गई थीं। अब टैक्स रीसेट के बाद, छोटी कारों (लंबाई 4 मीटर से कम और इंजन कैपेसिटी पेट्रोल/CNG/LPG के लिए 1200cc से कम और डीजल के लिए 1500cc से कम) पर 18% जीएसटी लग रहा है, जबकि पहले कुल टैक्स 29-31% था।

क्या SUV से हैचबैक की तरफ लौटेंगे ग्राहक?

हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ तरुण गर्ग का मानना है कि छोटी कारों की मांग तो बढ़ेगी, लेकिन हैचबैक की बिक्री में बड़ी तेजी नहीं आएगी। उन्होंने कहा, '10 साल पहले हैचबैक का हिस्सा कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री में 50% था। अब यह घटकर 23% रह गया है। इसकी जगह छोटी SUV की मांग बढ़ी है। ये SUV लगभग उसी कीमत पर ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर सीटिंग और ज्यादा फीचर्स देती हैं। इसलिए ग्राहक SUV से हैचबैक की ओर लौटेंगे, इसकी संभावना कम है।'

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Sept 2025 12:14 pm

Hindi News / Business / सिर्फ 2.9 लाख में मिल जाएगी नई कार, ग्राहकों को हो रहा डबल फायदा, क्या वापस आएगा छोटी गाड़ियों का दौर?

