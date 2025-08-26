Patrika LogoSwitch to English

HDFC Bank का शेयर क्या 1 ही दिन में 50% गिर गया? जानिए हकीकत

Why HDFC Bank shares fall: एचडीएफसी बैंक का शेयर आज शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड कर रहा है। बैंक ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किया है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 26, 2025

Why HDFC Bank shares fall
एचडीएफसी बैंक ने बोनस शेयर इश्यू किया है।

बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस में बड़ा अंतर देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक के शेयर में मंगलवार को टेक्निकल एडजस्टमेंट हुआ है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आप आज एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस जानकर चौंक जाएंगे। एनएसई पर यह शेयर सोमवार को 1964.10 रुपये पर बंद हुआ था और मंगलवार को 979.50 रुपये पर खुला। तो क्या वास्तव में एचडीएफसी बैंक का शेयर आज 50% गिर गया? आइए जानते हैं।

क्यों 50% गिर गया HDFC Bank का शेयर

दरअसल एचडीएफसी बैंक ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किया है। इसी वजह से शेयर की कीमत में इतना बड़ा अंतर आया है। एचडीएफसी बैंक का शेयर एनएसई और बीएसई पर अब एक्स-बोनस ट्रेड कर रहा है। बोनस इश्यू में निवेशकों को हर मौजूदा शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर बोनस के रूप में मिला है। यानी अगर किसी निवेशक के पास पहले बैंक के 10 शेयर थे, तो उसके पास अब 20 शेयर हो गए। बैंक के शेयरों की संख्या बढ़ने पर शेयर की प्राइस भी उसी अनुपात में एडजस्ट हो जाती है। बढ़ी हुई शेयरों की संख्या पर जब एडजस्टेड प्राइस रिफ्लेक्ट हुई, तो शेयर पिछले बंद मूल्य की तुलना में 50% गिरकर खुला।

ये भी पढ़ें

Stock Market Holiday: इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, BSE-NSE पर नहीं होगा कामकाज, जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी
कारोबार
Stock Market Holidays 2025

कंपनियां क्यों जारी करती हैं बोनस शेयर?

जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत अधिक हो जाता है, तो वह छोटे निवेशकों की पहुंच से बाहर हो जाता है। कंपनियां शयरों में ट्रेडिंग और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बोनस शेयर जारी करती हैं। इससे शेयर की कीमत घट जाती है और यह छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बन जाता है। इस कॉरपोरेट एक्शन से कंपनी का बाजार पूंजीकरण और शेयरहोल्डर्स वैल्यू प्रभावित नहीं होती है।

26 अगस्त है रिकॉर्ड डेट

एचडीएफसी बैंक बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के पास 26 अगस्त तक इस बैंक का शेयर है, उन्हें 1 मौजूदा शेयर पर 1 बोनस शेयर मिला है। भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग T+1 सेटलमेंट साइकल को फॉलो करती है। यानी शेयर खरीदने के 1 दिन बाद वह पोर्टफोलियो में क्रेडिट होता है। अर्थात जिन लोगों ने 25 अगस्त को शेयर खरीदा होगा, उनके पोर्टफोलियो में आज वह शेयर क्रेडिट होगा। बीएसई पर मंगलवार को एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 14,96,024.74 करोड़ रुपये बना हुआ था।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सूचना मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है। भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

अमेरिका से आई एक खबर और औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार, इन सेक्टर्स में हो रही जबरदस्त बिकवाली
कारोबार
Stock Market

26 Aug 2025 12:36 pm

