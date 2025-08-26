HDFC Bank का शेयर क्या 1 ही दिन में 50% गिर गया? जानिए हकीकत

बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस में बड़ा अंतर देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक के शेयर में मंगलवार को टेक्निकल एडजस्टमेंट हुआ है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आप आज एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस जानकर चौंक जाएंगे। एनएसई पर यह शेयर सोमवार को 1964.10 रुपये पर बंद हुआ था और मंगलवार को 979.50 रुपये पर खुला। तो क्या वास्तव में एचडीएफसी बैंक का शेयर आज 50% गिर गया? आइए जानते हैं।
दरअसल एचडीएफसी बैंक ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किया है। इसी वजह से शेयर की कीमत में इतना बड़ा अंतर आया है। एचडीएफसी बैंक का शेयर एनएसई और बीएसई पर अब एक्स-बोनस ट्रेड कर रहा है। बोनस इश्यू में निवेशकों को हर मौजूदा शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर बोनस के रूप में मिला है। यानी अगर किसी निवेशक के पास पहले बैंक के 10 शेयर थे, तो उसके पास अब 20 शेयर हो गए। बैंक के शेयरों की संख्या बढ़ने पर शेयर की प्राइस भी उसी अनुपात में एडजस्ट हो जाती है। बढ़ी हुई शेयरों की संख्या पर जब एडजस्टेड प्राइस रिफ्लेक्ट हुई, तो शेयर पिछले बंद मूल्य की तुलना में 50% गिरकर खुला।
जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत अधिक हो जाता है, तो वह छोटे निवेशकों की पहुंच से बाहर हो जाता है। कंपनियां शयरों में ट्रेडिंग और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बोनस शेयर जारी करती हैं। इससे शेयर की कीमत घट जाती है और यह छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बन जाता है। इस कॉरपोरेट एक्शन से कंपनी का बाजार पूंजीकरण और शेयरहोल्डर्स वैल्यू प्रभावित नहीं होती है।
एचडीएफसी बैंक बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के पास 26 अगस्त तक इस बैंक का शेयर है, उन्हें 1 मौजूदा शेयर पर 1 बोनस शेयर मिला है। भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग T+1 सेटलमेंट साइकल को फॉलो करती है। यानी शेयर खरीदने के 1 दिन बाद वह पोर्टफोलियो में क्रेडिट होता है। अर्थात जिन लोगों ने 25 अगस्त को शेयर खरीदा होगा, उनके पोर्टफोलियो में आज वह शेयर क्रेडिट होगा। बीएसई पर मंगलवार को एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 14,96,024.74 करोड़ रुपये बना हुआ था।
