HDFC Bank का शेयर क्या 1 ही दिन में 50% गिर गया? जानिए हकीकत

दरअसल एचडीएफसी बैंक ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किया है। इसी वजह से शेयर की कीमत में इतना बड़ा अंतर आया है। एचडीएफसी बैंक का शेयर एनएसई और बीएसई पर अब एक्स-बोनस ट्रेड कर रहा है। बोनस इश्यू में निवेशकों को हर मौजूदा शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर बोनस के रूप में मिला है। यानी अगर किसी निवेशक के पास पहले बैंक के 10 शेयर थे, तो उसके पास अब 20 शेयर हो गए। बैंक के शेयरों की संख्या बढ़ने पर शेयर की प्राइस भी उसी अनुपात में एडजस्ट हो जाती है। बढ़ी हुई शेयरों की संख्या पर जब एडजस्टेड प्राइस रिफ्लेक्ट हुई, तो शेयर पिछले बंद मूल्य की तुलना में 50% गिरकर खुला।