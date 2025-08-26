अमेरिका से आई एक खबर और औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार, इन सेक्टर्स में हो रही जबरदस्त बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 258 अंक की गिरावट के साथ खुला है। शुरुआती कारोबार में यह 0.75 फीसदी या 600 अंक टूटकर 81,037 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.71 फीसदी या 173 अंक गिरकर 24,791 पर ट्रेड करता दिखा। एनएसई पर ट्रेडेड 2,529 शेयरों में से 1958 शेयर लाल निशान पर और 489 शेयर हरे निशान पर थे।
अमेरिका ने एक ड्राफ्ट नोटिस इश्यू किया है। इसमें बुधवार से भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव है। इससे निवेशकों की टैरिफ को लेकर चिंता बढ़ गई है और वे भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद रूसी तेल खरीदने की बात पर ट्रंप ने 25 फीसदी टैरिफ और लगा दिया। यह 50 फीसदी तक का भारी टैरिफ अब लागू हो सकता है।
मंगलवार सुबह अधिकतर सेक्टरोल सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.56 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.32 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.31 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.17 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.61 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेलबल्स में 0.97 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.10 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.50 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.09 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.62 फीसदी और निफ्टी आईटी में 0.25 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ एक सूचकांक निफ्टी एफएमसीजी में 0.19 फीसदी की तेजी दिखी।