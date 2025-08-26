अमेरिका से आई एक खबर और औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार, इन सेक्टर्स में हो रही जबरदस्त बिकवाली

मंगलवार सुबह अधिकतर सेक्टरोल सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.56 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.32 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.31 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.17 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.61 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेलबल्स में 0.97 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.10 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.50 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.09 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.62 फीसदी और निफ्टी आईटी में 0.25 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ एक सूचकांक निफ्टी एफएमसीजी में 0.19 फीसदी की तेजी दिखी।