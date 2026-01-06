EV Batteries: कार की बैटरियों को दिया जाएगा आधार जैसा नंबर, रास्ते में चार्ज खत्म होने की चिंता से मिलेगा छुटकारा

सरकारी स्तर पर इस बात पर सहमति बन रही है कि केवल चार्जिंग स्टेशन बनाना ही काफी नहीं है। जब तक इलेक्ट्रिक वाहनों को यात्रा के दौरान तकनीकी सहायता, आपात मदद और रियल टाइम सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक लंबी दूरी की ईवी यात्रा को लेकर लोगों का भरोसा पूरी तरह नहीं बन पाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे-आधारित ईवी सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार बैटरियों की ऐंड टू ऐंड ट्रैकिंग और बेहतर रीसाइक्लिंग के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सड़क मंत्रालय ने ईवी बैटरियों के लिए आधार जैसा यूनिक पहचान नंबर देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत हर बैटरी को 21 कैरेक्टर का बैटरी पैक आधार नंबर (बीपेन) दिया जाएगा। इससे बैटरी के पूरी लाइफ साइकल की निगरानी संभव हो सकेगी। इस सिस्टम का मकसद बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इस्तेमाल, रीसाइक्लिंग और फाइनल डिस्पोजल तक की जानकारी ट्रैक करना है।