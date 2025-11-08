Financial Planning: नौकरी की झंझट से छुटकारा पाकर चाहते हैं अर्ली रिटायरमेंट? 50-30-20 का नियम करेगा मदद, नहीं रहेगी पैसों की कमी

50-30-20 रूल को लागू करना बेहद आसान है। आपको टैक्स कटने के बाद जो सैलरी मिलती है, उसे तीन हिस्सों में बांटना है। यह काम आप खुद या कैलकुलेटर से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। यह नियम न केवल आपको आपात स्थितियों और अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार करता है, बल्कि वेल्थ क्रिएशन के लिए एक जमीन तैयार करता है। इस नियम के जरिए आप में विकसित की गई निरंतर बचत की आदत, समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगी। इससे आप अपने खर्चों पर नजर रख सकेंगे। जैसे- आप इम्पल्स शॉपिंग करते हैं या फिर गैर-जरूरी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये सारी फिजूलखर्ची आप देख सकेंगे और इन पर लगाम लगा सकेंगे।