Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे भाव, जानिए दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त देखने को मिल रही है। इससे सोना रिकॉर्ड उच्च स्तर पर जा पहुंचा है। वैश्विक बाजार में तेजी और रुपये के ऑल टाइम लो पर चले जाने से सोने में यह तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.52 फीसदी या 598 रुपये की बढ़त के साथ 1,15,489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह सोने के नया उच्चतम स्तर है।