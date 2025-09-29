Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे भाव, जानिए दाम

सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त देखने को मिल रही है। इससे सोना रिकॉर्ड उच्च स्तर पर जा पहुंचा है। वैश्विक बाजार में तेजी और रुपये के ऑल टाइम लो पर चले जाने से सोने में यह तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.52 फीसदी या 598 रुपये की बढ़त के साथ 1,15,489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह सोने के नया उच्चतम स्तर है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी सोमवार सुबह बड़ी तेजी देखी जा रही है। इससे चांदी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। चांदी की कीमतें धीरे-धीरे 1.5 लाख की तरफ आगे बढ़ रही हैं। सोमवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 1.06 फीसदी या 1508 रुपये की बढ़त के साथ 1,43,397 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह चांदी का नया उच्चतम स्तर है।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना शुरुआती कारोबार में 0.43 फीसदी या 16.40 डॉलर की बढ़त के साथ 3,825.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.93 फीसदी या 34.86 डॉलर की बढ़त के साथ 3,794.84 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.26 फीसदा या 0.59 डॉलर की बढ़त के साथ 47.25 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.58 फीसदी या 0.73 डॉलर की बढ़त के साथ 46.81 डॉलर प्रति ओंस पर ट्रेड करता दिखा।
क्रूड ऑयल की कीमतों में सोमवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल WTI 0.75 फीसदी या 0.50 डॉलर की गिरावट के साथ 65.22 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट ऑयल 0.64 फीसदी या 0.44 डॉलर की गिरावट के साथ 68.78 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
