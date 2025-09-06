Patrika LogoSwitch to English

Gold Price: सोना 6500 और चांदी 9500 रुपये हो गई महंगी, जानिए क्यों आ रही यह तेजी

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले एक महीने में भारी तेजी देखी गई है। सोने का घरेलू वायदा भाव इस हफ्ते 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 06, 2025

Gold Price Today
सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में करीब 6,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। इससे घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं और केंद्रीय बैंकों की डिमांड में इजाफा होने से सोने को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आने से पहले सोने-चांदी में रिकॉर्ड स्तर से मुनाफावसूली भी देखने को मिली है। जॉब डेटा आने से पहले निवेशक सोने-चांदी से अपना मुनाफा निकाल रहे हैं।

क्यों सोने में आ रही तेजी?

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व इस महीने होने वाली पॉलिसी बैठक में ब्याज दर घटा सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है। इससे सोने में बुलिश सेंटिमेंट मजबूत हो रहा है। ब्याज दरें कम होने से गोल्ड जैसे नॉन यिल्डिंग एसेट्स अधिक आकर्षक हो जाते हैं। निवेशकों का ध्यान फेड की बैठक पर लगा हुआ है। जबकि टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता सोने को सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत कर रही है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर सोने को सपोर्ट कर रहे हैं।

सोने के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर होने से विश्लेषक सतर्क और आशावादी बने हुए हैं। केंद्रीय बैंकों की मजबूत डिमांड, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं सोने में तेजी को सपोर्ट कर रही हैं।

ये हैं महत्वपूर्ण लेवल

एलकेपी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमत जब तक 1,06,450 रुपये से ऊपर है, कम से कम तब तक गोल्ड आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं, 1,07,260 रुपये प्रति 10 पर एक प्रतिरोध है। अगर कीमत 1,06,150 से नीचे आती है, तो यह कीमतों में कमजोरी का संकेत होगा।

एक महीने में 9,500 रुपये बढ़ गए चांदी के भाव

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी पिछले एक महीने में भारी तेजी दखने को मिली है। चांदी का घरेलू वायदा भाव इस हफ्ते 1,24,716 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। आज से एक महीने पहले 6 अगस्त को चांदी का भाव 1,15,243 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरह पिछले एक महीने में चांदी की कीमत में 9,473 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।

Published on:

06 Sept 2025 04:35 pm

Hindi News / Business / Gold Price: सोना 6500 और चांदी 9500 रुपये हो गई महंगी, जानिए क्यों आ रही यह तेजी

