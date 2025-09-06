Gold Price: सोना 6500 और चांदी 9500 रुपये हो गई महंगी, जानिए क्यों आ रही यह तेजी

Gold Price Today: सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में करीब 6,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। इससे घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं और केंद्रीय बैंकों की डिमांड में इजाफा होने से सोने को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आने से पहले सोने-चांदी में रिकॉर्ड स्तर से मुनाफावसूली भी देखने को मिली है। जॉब डेटा आने से पहले निवेशक सोने-चांदी से अपना मुनाफा निकाल रहे हैं।