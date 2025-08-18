SIP से खरीद सकते हैं सोने के गहने, ज्वैलर्स लाए हैं नई स्कीम, जानिए कैसे करती है काम

ज्वैलर्स की ओर से चलाई जा रही स्कीम में 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी करने पर 12 महीने बाद जमा राशि के अलावा 7.5% ब्याज के हिसाब से 7500 रुपए मिलते हैं। ग्राहक इसे 10 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे करने पर ब्याज कम हो जाएगा। 12 महीने होने पर या इससे पहले आप एसआईपी से जमा हुए इस पैसे से गोल्ड जूलरी खरीद सकते हैं। पहली किस्त के भुगतान मूल्य पर विशेष छूट के साथ मेकिंग चार्ज भी कम लगेगा। कई कंपनियां एक ग्राम गोल्ड बिना जीएसटी और मेकिंग चार्ज के खरीदने का विकल्प दे रही हैं। ऐसी स्कीम चलाने वाला अकेला तनिष्क ही नहीं है। कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में भी ज्वैलरी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए ऐसी किश्त योजनाएं चल रही हैं।