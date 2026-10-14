Gold Price: 3 दिन में 3000 रुपये टूट गया सोना, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Gold Rate Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में बुधवार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1030 रुपये की गिरावट के साथ 1,48,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 950 रुपये की गिरावट के साथ 1,36,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 780 रुपये की गिरावट के साथ 1,11,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी का भाव बिना किसी बदलाव के साथ 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।