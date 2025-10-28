Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, चांदी हो गई काफी सस्ती, जानिए कितने गिर गए हैं भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार शाम को 29 अक्टूबर के लिए सोने के इंडिकेटिव खुदरा बिक्री मूल्य जारी किये हैं। इसके अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,19,160 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,16,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,06,060 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव 96,520 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 76,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है।