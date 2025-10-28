Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, चांदी हो गई काफी सस्ती, जानिए कितने गिर गए हैं भाव

सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में मंगलवार को जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना भारी मंदी के साथ ट्रेड करता दिखा है। मंगलवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 2.40 फीसदी या 2901 रुपये की गिरावट के साथ 1,18,056 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर वैश्विक बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव भारी मंदी के साथ ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर चांदी का घरेलू वायदा भाव 1.86 फीसदी या 2660 रुपये की गिरावट के साथ 1,40,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में मंगलवार दोपहर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 2.52 फीसदी या 101 डॉलर की गिरावट के साथ 3,918 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 1.74 फीसदी या 69 डॉलर की गिरावट के साथ 3912 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज भारी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.70 फीसदी या 0.79 डॉलर की गिरावट के साथ 45.98 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.51 फीसदी या 0.71 डॉलर की गिरावट के साथ 46.14 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
|कैरेट (Karat)
|सोने का रेट (₹ प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट
|₹1,19,160
|22 कैरेट
|₹1,16,300
|20 कैरेट
|₹1,06,060
|18 कैरेट
|₹96,520
|14 कैरेट
|₹76,860
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार शाम को 29 अक्टूबर के लिए सोने के इंडिकेटिव खुदरा बिक्री मूल्य जारी किये हैं। इसके अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,19,160 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,16,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,06,060 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव 96,520 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 76,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
