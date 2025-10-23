Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: दिवाली के बाद से सोने में ताबड़तोड़ गिरावट, चांदी 7 दिन में 21,000 रुपये टूटी, जानिए आज के भाव

Gold Silver Price Today: पिछले कुछ दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। दिवाली के बाद से सोने के भाव करीब 8000 रुपये टूट गए हैं। वहीं, चांदी पिछले 7 दिन में करीब 21,000 रुपये टूट गई है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 23, 2025

Gold Silver Price Today

सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में दिवाली के बाद से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सोमवार, 20 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1,30,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, दो दिन बाद ही 22 अक्टूबर को सोना 1,21,857 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह दिवाली के बाद सिर्फ दो दिन में ही सोने के भाव 8,767 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गए। हालांकि, आज गुरुवार को सोने में कुछ रिकवरी आई और यह शुरुआती कारोबार में 1055 अंक की तेजी के साथ 1,22,912 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी 7 दिन में 21,000 रुपये टूटी

चांदी की कीमतों में भी पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गिरावट आई है। दिवाली के दिन सोमवार 20 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 1,57,987 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। यह 22 अक्टूबर को टूटकर 1,45,558 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया। इस तरह दिवाली के 2 दिन बाद की कीमतें 12,429 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गई हैं। वहीं, पिछले 7 दिन में चांदी का घरेलू वायदा भाव 21,100 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गया है। हालांकि, गुरुवार को कीमतों में कुछ रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 0.69 फीसदी या 1004 रुपये की बढ़त के साथ 1,46,562 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

गुरुवार सुबह वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोना 1.04 फीसदी या 42.30 डॉलर की बढ़त के साथ 4,107.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.20 फीसदी या 8.34 डॉलर की गिरावट के साथ 4090.08 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.94 फीसदी या 0.42 डॉलर की गिरावट के साथ 48.11 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.03 फीसदी या 0.01 डॉलर की बढ़त के साथ 48.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

Published on:

23 Oct 2025 09:45 am

