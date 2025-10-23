Gold Silver Price Today: दिवाली के बाद से सोने में ताबड़तोड़ गिरावट, चांदी 7 दिन में 21,000 रुपये टूटी, जानिए आज के भाव

चांदी की कीमतों में भी पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गिरावट आई है। दिवाली के दिन सोमवार 20 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 1,57,987 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। यह 22 अक्टूबर को टूटकर 1,45,558 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया। इस तरह दिवाली के 2 दिन बाद की कीमतें 12,429 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गई हैं। वहीं, पिछले 7 दिन में चांदी का घरेलू वायदा भाव 21,100 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गया है। हालांकि, गुरुवार को कीमतों में कुछ रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 0.69 फीसदी या 1004 रुपये की बढ़त के साथ 1,46,562 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।