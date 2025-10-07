Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली देखने को मिली है। मंगलवार शाम सोने का भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना वायदा 319 रुपये की गिरावट के साथ 1,19,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, इस समय चांदी का वायदा भाव 0.17 फीसदी या 244 रुपये की गिरावट के साथ 1,47,275 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,22,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स मंगलवार, 7 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मंगलवार, 7 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,180 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,19,940 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 22 कैरेट सोना 1,17,060 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 20 कैरेट सोना 1,06,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 18 कैरेट सोना 97,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 77,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था।
