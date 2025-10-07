Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,19,940 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 22 कैरेट सोना 1,17,060 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 20 कैरेट सोना 1,06,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 18 कैरेट सोना 97,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 77,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था।