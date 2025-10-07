Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार शाम वायदा कारोबार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 07, 2025

Gold Silver Price Today

सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली देखने को मिली है। मंगलवार शाम सोने का भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना वायदा 319 रुपये की गिरावट के साथ 1,19,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, इस समय चांदी का वायदा भाव 0.17 फीसदी या 244 रुपये की गिरावट के साथ 1,47,275 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का भाव

जोयालुक्कास मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,22,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स मंगलवार, 7 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मंगलवार, 7 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,180 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

सर्राफा बाजार में सोने के भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,19,940 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 22 कैरेट सोना 1,17,060 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 20 कैरेट सोना 1,06,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 18 कैरेट सोना 97,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 77,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था।

Published on:

07 Oct 2025 05:32 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

