Gold Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए कितने घट गए दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। सोने का घरेलू वायदा भाव आज लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.29 फीसदी या 347 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,161 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक बाजार में भी आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। यूएस फेड द्वारा भविष्य में रेट कट को लेकर अनिश्चितता के चलते डॉलर में तेजी आई है, इससे सोना गिरा है।