Gold Price: सिर्फ 18 दिन में 10,000 रुपये सस्ता हुआ सोना, दिसंबर तक कितने गिरेंगे भाव? एक्सपर्ट से समझिए

लोगों के मन में यह सवाल है कि सोने के भाव और कितने गिरेंगे। जिन लोगों के घरों में आने वाले महीनों में शादियां हैं, वे भी खरीदारी की टाइमिंग को लेकर असमंजस में हैं। इस विषय पर हमने एक्सपर्ट से बात की है। केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया, 'सोने में पिछले 3 साल से तेजी देखी जा रही थी। यह करीब 70 फीसदी महंगा हो चुका था। इस समय दुनियाभर में भू-राजनैतिक तनाव कम हुआ है। टैरिफ को लेकर टेंशन भी कम हुई है। इसलिए सोने में अभी 2 से 5 फीसदी की गिरावट और आ सकती है। अगर दुनिया में कोई नई लड़ाई नहीं हुई, तो सोने की कीमतें दिसंबर 2025 तक 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकती हैं।'