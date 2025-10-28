Gold Price Fall: 9000 रुपये टूट गये सोने के भाव, यह तो सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी… जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि जिन लोगों के घर में कुछ टाइम बाद शादी होनी है, वे सोना खरीद सकते हैं, लेकिन निवेशकों को इंतजार करना चाहिए। केडिया ने कहा, 'सोने में पिछले 3 साल से तेजी आ रही थी। यह करीब 70 फीसदी चढ़ चुका था। इस समय दुनियाभर में भू-राजनैतिक तनाव कम हुआ है। टैरिफ को लेकर टेंशन भी कम हुई है। इसलिए सोने में अभी 2 से 5 फीसदी की गिरावट और आ सकती है। अगर दुनिया में कोई नई लड़ाई नहीं हुई, तो सोने के भाव दिसंबर 2025 तक 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकते हैं। निवेशक अभी के लिए इक्विटी या दूसरे मेटल्स देख सकते हैं।'