Gold Price Fall: 9000 रुपये टूट गये सोने के भाव, यह तो सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी… जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है।
Gold Price Fall: दिवाली के बाद से सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। सोमवार को एमसीएक्स पर सोना 4.92 फीसदी गिरकर 1,20,909 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। इससे पहले 20 अक्टूबर को एमसीएक्स पर सोना 1,30,749 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इस तरह सिर्फ 8 दिन में सोने के भाव करीब 9,800 रुपये टूट गए हैं। घरेलू ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी सोना काफी टूट गया है। पिछले एक हफ्ते में यूएस गोल्ड फ्यूचर्स में 7 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है।
जिन लोगों ने दिवाली सीजन में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोना खरीदा था, उन्हें इस गिरावट से काफी नुकसान हुआ है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि सोने में आखिर यह गिरावट क्यों आई? क्या सोने में और गिरावट आएगी या शॉर्ट टर्म में फिर से तेजी आ सकती है? आइए आपके सवालों के जवाब जानते हैं।
सोने में आई इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं। पहला- हाई लेवल्स पर तेजी से मुनाफावसूली हुई। दूसरा- अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। इससे दूसरी करेंसीज के लिए सोना महंगा हुआ, जिससे डिमांड घटी। तीसरा- अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव में कमी आई है। चौथा- बॉन्ड यील्ड्स में मजबूती आई है, इससे भी सोने में गिरावट देखी जा रही है। पांचवां- आरबीआई की सोने की खरीद में कमी आई है।
केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि जिन लोगों के घर में कुछ टाइम बाद शादी होनी है, वे सोना खरीद सकते हैं, लेकिन निवेशकों को इंतजार करना चाहिए। केडिया ने कहा, 'सोने में पिछले 3 साल से तेजी आ रही थी। यह करीब 70 फीसदी चढ़ चुका था। इस समय दुनियाभर में भू-राजनैतिक तनाव कम हुआ है। टैरिफ को लेकर टेंशन भी कम हुई है। इसलिए सोने में अभी 2 से 5 फीसदी की गिरावट और आ सकती है। अगर दुनिया में कोई नई लड़ाई नहीं हुई, तो सोने के भाव दिसंबर 2025 तक 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकते हैं। निवेशक अभी के लिए इक्विटी या दूसरे मेटल्स देख सकते हैं।'
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट अक्षा कम्बोज के अनुसार, शॉर्ट टर्म में गोल्ड आउटलुक थोड़ा निगेटिव है। उन्होंने कहा, 'शॉर्ट टर्म में कई निवेशक मुनाफावसूली की तलाश में रहेंगे, इसलिए कीमतों में कुछ गिरावट या स्टेबिलिटी दिख सकती है।' अन्य कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगली तिमाही में सोना रेंज-बाउंड रहेगा और उतार-चढ़ाव बना रहेगा।'
