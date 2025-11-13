Gold Silver Price Today: सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में जोरदार तेजी, अमेरिका से आई एक खबर ने आसमान पर पहुंचा दिये भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों मार्केट्स में सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 2,290 रुपये बढ़कर 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना 2100 रुपये बढ़कर 1,17,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 1720 रुपये की बढ़त के साथ 96,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर भी सोने में तेजी देखी जा रही है। यहां शुरुआती कारोबार में सोना 0.47 फीसदी या 595 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।