Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में जोरदार तेजी, अमेरिका से आई एक खबर ने आसमान पर पहुंचा दिये भाव

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अमेरिका में शटडाउन को खत्म करने के लिए फंडिंग बिल पास होने के बाद डॉलर में गिरावट आई है, जिससे सोना उछल गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 13, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों मार्केट्स में सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 2,290 रुपये बढ़कर 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना 2100 रुपये बढ़कर 1,17,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 1720 रुपये की बढ़त के साथ 96,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर भी सोने में तेजी देखी जा रही है। यहां शुरुआती कारोबार में सोना 0.47 फीसदी या 595 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

क्या है तेजी की वजह?

सोने की कीमतों में इस तेजी की वजह अमेरिका से आई खबरें हैं। यूएस में फेडरल शटडाउन को खत्म करने के लिए एक अस्थायी फंडिंग बिल पास हुआ है। इससे यूएस डॉलर में गिरावट आई है। इससे दूसरी करेंसीज के लिए सोना सस्ता हो गया और मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली। निवेशक इस समय शटडाउन खत्म होने के बाद अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

कैरेटसोने का आज का भाव (₹/10 ग्राम)बढ़त (₹)
24 कैरेट1,27,9502,290
22 कैरेट1,17,3002,100
18 कैरेट96,0001,720

चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में चांदी का भाव सीधे 10,000 रुपये बढ़कर 1,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव 1.98 फीसदी या 3215 रुपये की बढ़त के साथ 1,65,306 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

धातुएक्सचेंजबढ़त (%)बढ़त (₹)वर्तमान भाव
सोनाएमसीएक्स0.47%595₹1,27,060 प्रति 10 ग्राम
चांदीएमसीएक्स1.98%3,215₹1,65,306 प्रति किलोग्राम

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी गुरुवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.02 फीसदी या 0.70 डॉलर की बढ़त के साथ 4214.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.53 फीसदी या 22.19 डॉलर की बढ़त के साथ 4217.58 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भााव

चांदी की वैश्विक कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव गुरुवार सुबह 1.25 फीसदी या 0.67 डॉलर की बढ़त के साथ 54.13 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.72 फीसदी या 0.93 डॉलर की बढ़त के साथ 54.18 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास और मालाबार में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट
कारोबार
Gold Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Nov 2025 10:28 am

Published on:

13 Nov 2025 10:25 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में जोरदार तेजी, अमेरिका से आई एक खबर ने आसमान पर पहुंचा दिये भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

हलाल सर्टिफिकेट का सच: मांस से आगे बढ़कर शैंपू, साबुन और कपड़ों तक क्यों पहुंचा यह बिजनेस?

Halal Certification in India
Patrika Special News

Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास और मालाबार में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

कंपनी ने कहा हफ्ते में 5 दिन आना होगा ऑफिस, नाराज 600 कर्मचारियों ने छोड़ दी जॉब, लिया सेवरेंस पैकेज

5 Day Week Job
कारोबार

Why Share Market Rise Today: शेयर मार्केट में आज क्यों देखा जा रहा जबरदस्त उछाल? इन 5 पॉइंट्स में समझिए इस तेजी का राज

Why Share Market Rise Today
कारोबार

SIP: 20 साल तक मिलेगी 80,000 रुपये मंथली इनकम, सिर्फ 5500 रुपये महीने की करानी होगी एसआईपी, समझिए कैलकुलेशन

Regular Income Scheme
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.