Gold Silver Price Today: सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में जोरदार तेजी, अमेरिका से आई एक खबर ने आसमान पर पहुंचा दिये भाव

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है।
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों मार्केट्स में सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 2,290 रुपये बढ़कर 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना 2100 रुपये बढ़कर 1,17,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 1720 रुपये की बढ़त के साथ 96,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर भी सोने में तेजी देखी जा रही है। यहां शुरुआती कारोबार में सोना 0.47 फीसदी या 595 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की कीमतों में इस तेजी की वजह अमेरिका से आई खबरें हैं। यूएस में फेडरल शटडाउन को खत्म करने के लिए एक अस्थायी फंडिंग बिल पास हुआ है। इससे यूएस डॉलर में गिरावट आई है। इससे दूसरी करेंसीज के लिए सोना सस्ता हो गया और मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली। निवेशक इस समय शटडाउन खत्म होने के बाद अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
|कैरेट
|सोने का आज का भाव (₹/10 ग्राम)
|बढ़त (₹)
|24 कैरेट
|1,27,950
|2,290
|22 कैरेट
|1,17,300
|2,100
|18 कैरेट
|96,000
|1,720
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में चांदी का भाव सीधे 10,000 रुपये बढ़कर 1,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव 1.98 फीसदी या 3215 रुपये की बढ़त के साथ 1,65,306 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|धातु
|एक्सचेंज
|बढ़त (%)
|बढ़त (₹)
|वर्तमान भाव
|सोना
|एमसीएक्स
|0.47%
|595
|₹1,27,060 प्रति 10 ग्राम
|चांदी
|एमसीएक्स
|1.98%
|3,215
|₹1,65,306 प्रति किलोग्राम
सोने की वैश्विक कीमतों में भी गुरुवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.02 फीसदी या 0.70 डॉलर की बढ़त के साथ 4214.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.53 फीसदी या 22.19 डॉलर की बढ़त के साथ 4217.58 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव गुरुवार सुबह 1.25 फीसदी या 0.67 डॉलर की बढ़त के साथ 54.13 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.72 फीसदी या 0.93 डॉलर की बढ़त के साथ 54.18 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
