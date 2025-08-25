Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Gold Price Today: सोने ने खाई पलटी, बढ़ गए भाव, उधर चांदी में आई गिरावट, जानिए लेटेस्ट रेट्स

Gold Price Today: सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है। सोने का वायदा भाव 1,00,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का वायदा भाव 1,15,852 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 25, 2025

Gold Price Today
सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार शाम सोने के भाव 0.12 फीसदी या 116 रुपये की तेजी के साथ 1,00,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है।

चांदी की कीमतों में गिरावट

सोने से इतर चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार शाम चांदी का वायदा भाव 0.33 फीसदी या 384 रुपये की गिरावट के साथ 1,15,852 रुपये प्रति किलग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट?

सोने की हाजिर कीमत भी फिर से 1 लाख रुपये को पार कर गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार शाम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,00,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का रेट 97,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट गोल्ड का भाव 81,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 64,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.26 फीसदी या 8.80 डॉलर की गिरावट के साथ 3,409.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.14 फीसदी या 4.70 डॉलर की गिरावट के साथ 3,367.16 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। सोमवार शाम कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.92 फीसदी या 0.36 डॉलर की गिरावट के साथ 39.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.43 फीसदी या 0.17 डॉलर की गिरावट के साथ 38.72 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

Published on:

25 Aug 2025 05:02 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने ने खाई पलटी, बढ़ गए भाव, उधर चांदी में आई गिरावट, जानिए लेटेस्ट रेट्स

