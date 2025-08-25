Gold Price Today: सोने ने खाई पलटी, बढ़ गए भाव, उधर चांदी में आई गिरावट, जानिए लेटेस्ट रेट्स

सोने की हाजिर कीमत भी फिर से 1 लाख रुपये को पार कर गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार शाम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,00,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का रेट 97,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट गोल्ड का भाव 81,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 64,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।