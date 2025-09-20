Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Gold Price Today: सस्ता हुआ सोना, कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क, मालाबार और जोयालुक्कास के शोरूम में जानिए गोल्ड का रेट

Gold Price Today: फेड रेट कट के बाद सोने में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिली है। तनिष्क में शनिवार, 20 सितंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,11,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 20, 2025

Gold Price Today
बीते कुछ दिनों में सोना सस्ता हुआ है। (PC: Pexels)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से काफी गिरावट आयी है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती करने का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। साथ ही फेड ने साल 2025 में 2 और रेट कट के संकेत दिए हैं। केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया के अनुसार, फेड के इस फैसले से शॉर्ट टर्म में सोने में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने का आउटलुक पॉजिटिव है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर इस हफ्ते सोने की कीमत 1,09,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई हैं।

जोयालुक्कास में गोल्ड का रेट

जूलरी ब्रांड Joyalukkas आज शनिवार, 20 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,12,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट गोल्ड 1,02,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 84,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

तनिष्क में गोल्ड का रेट

जूलरी ब्रांड तनिष्क आज शनिवार, 20 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,02,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 83,820 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव शनिवार को 1,11,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कल्याण ज्वैलर्स में गोल्ड का रेट

कल्याण ज्वैलर्स शनिवार को 22 कैरेट सोना 1,02,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज शनिवार को 22 कैरेट सोना 1,02,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

सोने का हाजिर भाव

इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड 1,09,760 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 1,07,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट गोल्ड 97,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 88,920 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 70,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

20 Sept 2025 12:30 pm

Gold Price Today: सस्ता हुआ सोना, कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क, मालाबार और जोयालुक्कास के शोरूम में जानिए गोल्ड का रेट

