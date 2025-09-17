ITR e-Verification: क्या लास्ट डेट बीत जाने के बाद ITR को ई-वेरिफाई करा सकते हैं, किस स्थिति में लगेगा जुर्माना?

अगर आप आईटीआर भरने के 30 दिन के अंदर इसे वेरिफाई नहीं करते हैं, तो आपका टैक्स रिटर्न अधूरा माना जाएगा और ऐसा ITR अमान्य हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बताया गया है, “यदि आयकर रिटर्न लास्ट डेट तक अपलोड किया गया है, लेकिन ई-वेरिफिकेशन अपलोडिंग के 30 दिनों बाद किया गया है, तो ऐसे मामलों में ई-वेरिफिकेशन/ITR-V जमा करने की डेट को ही रिटर्न दाखिल करने की डेट माना जाएगा और आयकर अधिनियम के तहत लेट फाइलिंग के सभी परिणाम यहां लागू होंगे। यदि अपलोड करने के बाद रिटर्न का वेरिफिकेशन नहीं किया गया तो ऐसा रिटर्न अमान्य माना जाएगा।”