Gold Price Today: जूलरी खरीदने जा रहे हैं? जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 22, 20 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: घरेलू सर्राफा बाजार में गुरुवार को 14 कैरेट सोना 82,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर कीमतों में उछाल के चलते वायदा बाजार में भी भाव बढ़ रहे हैं।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 16, 2025

Gold Price on 16 October 2025

सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। यूएस-चीन ट्रेड टेंशन बढ़ने, डॉलर में गिरावट और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों से वैश्विक बाजार में सोना-चांदी के भाव रोज अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसके सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,27,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,24,190 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,13,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने के भाव 1,03,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 82,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

सोने की कैरेटभाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट₹1,27,250
22 कैरेट₹1,24,190
20 कैरेट₹1,13,250
18 कैरेट₹1,03,070
14 कैरेट₹82,070

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुरुवार, 16 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 75,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,19,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,29,870 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार, 16 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

