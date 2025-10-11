Gold Price Today: तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार गोल्ड में आज क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट सोने के भाव

सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। (PC: Freepik)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस हफ्ते एमसीएक्स पर सोने की कीमत में 3,251 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। वहीं, चांदी के एमसीएक्स भाव में इस हफ्ते 722 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 999 रुपये की तेजी के साथ 1,21,492 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का वायदा भाव 374 रुपये की बढ़त के साथ 1,46,698 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शनिवार, 11 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,13,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 93,190 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,480 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
तनिष्क शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,14,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 93,520 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,24,690 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,24,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,13,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 93,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स शनिवार, 11 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,13,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 1,21,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,18,610 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,08,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोने का भाव 98,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 78,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
