Gold Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? जान लीजिए 24, 22, 20, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का रेट 1,20,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। 22 कैरेट सोने का रेट 1,17,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोने का भाव 1,07,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोने का भाव 97,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 77,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।