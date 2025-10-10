Gold Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? जान लीजिए 24, 22, 20, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

करवाचौथ पर सर्राफा बाजार में चहल-पहल बढ़ जाती है। (PC: Kalyan Jewellers)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में शुक्रवार को उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। शुक्रवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1,21,391 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय एमसीएक्स पर 1,48,940 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का रेट 1,20,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। 22 कैरेट सोने का रेट 1,17,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोने का भाव 1,07,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोने का भाव 97,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 77,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
|कैरेट (Gold Purity)
|सोने की कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट
|₹ 1,20,850
|22 कैरेट
|₹ 1,17,950
|20 कैरेट
|₹ 1,07,550
|18 कैरेट
|₹ 97,880
|14 कैरेट
|₹ 77,950
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शुक्रवार, 10 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,720 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,340 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
तनिष्क शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,730 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,22,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,12,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार, 10 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
