Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट से गुड न्यूज मिलते ही उछल गया सोना, चांदी में 5,000 रुपये की तेजी, जानिए आपके शहर में गोल्ड के रेट

अमेरिका और ईरान ने पीस डील का ऐलान किया है। दोनों देश शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं। इससे होर्मुज स्ट्रेट ओपन होने का रास्ता खुल गया है। कच्चे तेल में भी आज 5 फीसदी से अधिक की गिरावट देखी गई है। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं। साथ ही यह भी उम्मीद बढ़ी है कि यूएस फेड ज्यादा समय तक ब्याज दरों को उच्च स्तर पर रखने के लिए मजबूर नहीं होगा। यह सोने के लिए अच्छा संकेत हैं। कम ब्याज दरों से निवेशक सोने में पैसा लगाने के लिए आकर्षित होते हैं। यही कारण हैं कि आज दाम बढ़ गए।