Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट से गुड न्यूज मिलते ही उछल गया सोना, चांदी में 5,000 रुपये की तेजी, जानिए आपके शहर में गोल्ड के रेट

Gold Prices में तेजी देखी है। (PC: AI)
Gold Rate Today on 15th June 2026: सोने की कीमतों में आज सोमवार को अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर 2450 रुपये की बढ़त के साथ 1,51,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 2250 रुपये की बढ़त के साथ 1,39,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1840 रुपये की तेजी के साथ 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था।
सोने के साथ ही चांदी कीमतों में भी आज भारी तेजी देखी जा रही है। गुडरिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सोमवार सुबह चांदी का हाजिर भाव 5000 रुपये की तेजी के साथ 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में 10 बजकर 45 मिनट पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 1.71 फीसदी या 2568 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,096 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 2.65 फीसदी या 6513 रुपये की बढ़त के साथ 2,52,699 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,53,490
|₹1,40,700
|₹1,18,000
|मुंबई
|₹1,51,530
|₹1,38,900
|₹1,13,650
|दिल्ली
|₹1,51,680
|₹1,39,050
|₹1,13,800
|कोलकाता
|₹1,51,530
|₹1,38,900
|₹1,13,650
|बेंगलुरु
|₹1,51,530
|₹1,38,900
|₹1,13,650
|हैदराबाद
|₹1,51,530
|₹1,38,900
|₹1,13,650
|केरल
|₹1,51,530
|₹1,38,900
|₹1,13,650
|पुणे
|₹1,51,530
|₹1,38,900
|₹1,13,650
|वडोदरा
|₹1,51,580
|₹1,38,950
|₹1,13,700
|अहमदाबाद
|₹1,51,580
|₹1,38,950
|₹1,13,700
|जयपुर
|₹1,51,680
|₹1,39,050
|₹1,13,800
अमेरिका और ईरान ने पीस डील का ऐलान किया है। दोनों देश शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं। इससे होर्मुज स्ट्रेट ओपन होने का रास्ता खुल गया है। कच्चे तेल में भी आज 5 फीसदी से अधिक की गिरावट देखी गई है। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं। साथ ही यह भी उम्मीद बढ़ी है कि यूएस फेड ज्यादा समय तक ब्याज दरों को उच्च स्तर पर रखने के लिए मजबूर नहीं होगा। यह सोने के लिए अच्छा संकेत हैं। कम ब्याज दरों से निवेशक सोने में पैसा लगाने के लिए आकर्षित होते हैं। यही कारण हैं कि आज दाम बढ़ गए।
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 2.60 फीसदी या 110.40 डॉलर की बढ़त के साथ 4,349.20 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 2.61 फीसदी या 110.22 डॉलर की बढ़त के साथ 4,329.55 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भी भारी तेजी दिखी है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 3.77 फीसदी या 2.56 डॉलर की बढ़त के साथ 70.54 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 3.66 फीसदी या 2.49 डॉलर की बढ़त के साथ 70.51 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
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