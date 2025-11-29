Gold Price Today: चांदी 17,000 रुपये उछली, सोने में 3600 रुपये की जबरदस्त तेजी, जानिए और कितना भागेगा गोल्ड

सोने-चांदी में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। (PC: Pexels)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में इस हफ्ते भारी तेजी दर्ज हुई है। सोने का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर शुक्रवार 21 नवंबर को 1,25,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 28 नवंबर को सोने का घरेलू वायदा भाव 1,29,504 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इस तरह सोने की कीमतों में इस हफ्ते 3,654 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। बीते शुक्रवार को ही सोने में 1932 रुपये की तेजी दर्ज हुई। सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई स्तर से सिर्फ 2700 रुपये दूर है। एमसीएक्स पर सोने के भाव का रिकॉर्ड हाई 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम है। यह 17 अक्टूबर 2025 का रेट है।
चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल दर्ज हुई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार 21 नवंबर को चांदी का घरेलू वायदा भाव 1,57,877 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, शुक्रवार 28 नवंबर को चांदी 1,74,981 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस तरह चांदी की कीमत में इस हफ्ते 17,104 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।
अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अगले महीने 9 और 10 दिसंबर को पॉलिसी मीटिंग करने वाला है। इसमें प्रमुख ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। इस बात की काफी ज्यादा उम्मीदे हैं कि फेड ब्याज दर में कटौती कर सकता है। यही कारण है कि भारत सहित दुनियाभर में सोने में खरीदारी बढ़ी है, जिससे दाम उछल गए हैं। ब्याज दर कम होने से सोने में निवेश की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट घट जाती है, इससे निवेशक सोने में निवेश के लिए आकर्षित होते हैं। यूएस फेड रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की उम्मीद की जा रही है। कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, यूएस डॉलर में गिरावट और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के चलते पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितताओं ने भी सोने की कीमतों को सपोर्ट किया है।
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा ने बताया कि प्राइस स्ट्रक्चर दोनों कीमती धातुओं में आगे भी तेजी का संकेत दे रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स देखें, तो सोने के लिए 4,250 डॉलर प्रति औंस पर प्रमुख प्रतिरोध है। ब्रेकआउट आने पर शॉर्ट टर्म में कीमतें 4,400 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती हैं। घरेलू बाजार की बात करें, तो अगर सोने की कीमत 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर रुकती है, तो इसके बाद कीमतें 1,34,000 रुपये 10 ग्राम तक और इससे आगे भी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि सोने की कीमतों के लिए प्रमुख सपोर्ट 1,25,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
