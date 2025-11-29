Gold Price Today: चांदी 17,000 रुपये उछली, सोने में 3600 रुपये की जबरदस्त तेजी, जानिए और कितना भागेगा गोल्ड

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अगले महीने 9 और 10 दिसंबर को पॉलिसी मीटिंग करने वाला है। इसमें प्रमुख ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। इस बात की काफी ज्यादा उम्मीदे हैं कि फेड ब्याज दर में कटौती कर सकता है। यही कारण है कि भारत सहित दुनियाभर में सोने में खरीदारी बढ़ी है, जिससे दाम उछल गए हैं। ब्याज दर कम होने से सोने में निवेश की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट घट जाती है, इससे निवेशक सोने में निवेश के लिए आकर्षित होते हैं। यूएस फेड रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की उम्मीद की जा रही है। कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, यूएस डॉलर में गिरावट और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के चलते पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितताओं ने भी सोने की कीमतों को सपोर्ट किया है।