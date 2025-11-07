Gold Silver Price Today: शादियों के सीजन में उछले सोने-चांदी के भाव, जानिए आज क्या हैं कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.29 फीसदी या 348 रुपये की बढ़त के साथ 1,20,961 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। प्राइवेट सेक्टर की जॉब रिपोर्ट्स ने यूएस फेड के दिसंबर में रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इसके चलते सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन भी सोने की सेफ हैवन एसेट के रूप में डिमांड बढ़ा रहा है।