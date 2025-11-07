Gold Silver Price Today: शादियों के सीजन में उछले सोने-चांदी के भाव, जानिए आज क्या हैं कीमतें

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.29 फीसदी या 348 रुपये की बढ़त के साथ 1,20,961 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। प्राइवेट सेक्टर की जॉब रिपोर्ट्स ने यूएस फेड के दिसंबर में रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इसके चलते सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन भी सोने की सेफ हैवन एसेट के रूप में डिमांड बढ़ा रहा है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह चांदी का घरेलू वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव 0.93 फीसदी या 1363 रुपये की बढ़त के साथ 1,48,432 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.34 फीसदी या 13.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4004.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.49 फीसदी या 19.81 डॉलर की बढ़त के साथ 3,997 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव शुरुआती कारोबार में 0.86 फीसदी या 0.41 डॉलर की बढ़त के साथ 48.37 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.93 फीसदी या 0.45 डॉलर की बढ़त के साथ 48.48 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।
