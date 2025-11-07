Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: शादियों के सीजन में उछले सोने-चांदी के भाव, जानिए आज क्या हैं कीमतें

Gold Silver Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर की जॉब रिपोर्ट्स ने यूएस फेड के दिसंबर में रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 07, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.29 फीसदी या 348 रुपये की बढ़त के साथ 1,20,961 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। प्राइवेट सेक्टर की जॉब रिपोर्ट्स ने यूएस फेड के दिसंबर में रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इसके चलते सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन भी सोने की सेफ हैवन एसेट के रूप में डिमांड बढ़ा रहा है।

चांदी की कीमतों में भी देखी जा रही तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह चांदी का घरेलू वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव 0.93 फीसदी या 1363 रुपये की बढ़त के साथ 1,48,432 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.34 फीसदी या 13.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4004.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.49 फीसदी या 19.81 डॉलर की बढ़त के साथ 3,997 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव शुरुआती कारोबार में 0.86 फीसदी या 0.41 डॉलर की बढ़त के साथ 48.37 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.93 फीसदी या 0.45 डॉलर की बढ़त के साथ 48.48 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।

ये भी पढ़ें

Slowdown in US: ऊंची दुकान-फीके पकवान! मंदी में धंसता जा रहा ट्रंप का अमेरिका, चपेट में आए लाखों परिवार
कारोबार
Slowdown in US

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 11:25 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: शादियों के सीजन में उछले सोने-चांदी के भाव, जानिए आज क्या हैं कीमतें

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

New Tax Regime: दूर करें अपने टैक्स से जुड़े कन्फ्यूजन, जानिए रेंटल इनकम, F&O लॉस और प्रिजम्प्टिव स्कीम के सही नियम

New Tax Regime
कारोबार

Gold Outlook: सोने में देखने को मिलेगी जबरदस्त तेजी! साल 2026 के लिए बाबा वेंगा ने की है भविष्यवाणी

Gold Price Outlook
कारोबार

Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में जानिए क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

Sovereign Gold Bond स्कीम ने किया मालामाल, निवेशकों को मिला 316% का बंपर रिटर्न

Sovereign Gold Bond
कारोबार

Slowdown in US: ऊंची दुकान-फीके पकवान! मंदी में धंसता जा रहा ट्रंप का अमेरिका, चपेट में आए लाखों परिवार

Slowdown in US
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.