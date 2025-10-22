Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आज भी जबरदस्त गिरावट, चांदी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में दिवाली के बाद भारी गिरावट आई है। बुधवार को भी सोने-चांदी के हाजिर भाव बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 22, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में उच्च स्तरों से जबरदस्त मुनाफावसूली देखने को मिली है। डॉलर में तेजी और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों से भी गिरावट को सपोर्ट मिला। इससे कीमतों में भारी गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में आज बुधवार को 24 कैरेट सोने का भाव 3,380 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 3,100 रुपये गिरकर 1,16,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 18 कैरेट सोना 2,540 रुपये गिरकर 95,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं, चांदी का भाव 2000 रुपये की गिरावट के साथ 1,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

मुहूर्त ट्रेडिंग में आई थी भारी गिरावट

दिवाली लक्ष्मी पूजन के चलते मंगलवार 21 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज बंद रहा था। हालांकि, एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित हुआ था। इस मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। मुहूर्त सेशन के दौरान सोना करीब 2500 रुपये और चांदी 8000 रुपये से अधिक टूट गई थी। हालांकि, बाद में कुछ रिकवरी हुई।

मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग में एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.21 फीसदी या 271 रुपये की गिरावट के साथ 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का वायदा भाव 0.22 फीसदी या 327 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज बुधवार 22 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में कोई काम-काज नहीं होगा। हालांकि, इवनिंग सेशन ओपन रहेगा। एमसीएक्स पर इवनिंग सेशन शाम 5 बजे से रात साढ़े 11 बजे तक रहता है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बुधवार, 22 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,16,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 95,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 74,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,27,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,16,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 95,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स₹1,16,600₹95,400₹74,200
जोयालुक्कास₹1,27,200₹1,16,600₹95,400
तनिष्क₹1,31,020₹1,20,100₹98,260
कल्याण ज्वैलर्स₹1,19,700

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 98,260 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,31,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स 22 कैरेट सोना 1,19,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ये भी पढ़ें

Investment in Gold: सोने में पैसा लगाएं या नहीं, क्या गिरने वाले हैं भाव? जानिए गोल्ड से जुड़े आपके सवालों के जवाब
Patrika Special News
Investment in Gold

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Oct 2025 11:36 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में आज भी जबरदस्त गिरावट, चांदी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

FD Interest Rates: एफडी करवाने जा रहे हैं? ये 8 बैंक ऑफर कर रहे काफी अच्छी ब्याज दरें, जानिए रेट्स

FD interest rates
कारोबार

Bank Holiday Today: गोवर्धन और न्यू ईयर पर आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today
कारोबार

दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ 5.40 लाख करोड़ रुपये का कारोबार: स्वदेशी ने दिखाई भारत की इकोनॉमिक पॉवर

Diwali 2025 Sales
कारोबार

फ्रांस और UK की GDP से भी आगे निकला Apple का मार्केट कैप, iPhone 17 की मजबूत बिक्री का असर, देखिए आंकड़े

Apple Mcap
कारोबार

Muhurat Trading में हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, मेटल और फार्मा स्टॉक्स उछले, उधर सरकारी बैंकों में गिरावट

Muhurat Trading 2025
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.