Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, उधर चांदी में आई तेजी, जानिए आज क्या हैं कीमतें

Gold Silver Price Today: बुधवार को बाजार खुलते ही सोने की कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करने लगी हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतों में गिरावट है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोना 0.25 फीसदी या 272 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,761 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 5 दिसंबर 2025 की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 0.27 फीसदी या 302 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,786 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।