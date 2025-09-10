Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, उधर चांदी में आई तेजी, जानिए आज क्या हैं कीमतें

Gold Silver Price Today: बुधवार को बाजार खुलते ही सोने की कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करने लगी हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतों में गिरावट है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोना 0.25 फीसदी या 272 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,761 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 5 दिसंबर 2025 की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 0.27 फीसदी या 302 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,786 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने से इतर चांदी की कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। घरेलू वायदा बाजार में चांदी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 0.34 फीसदी या 425 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,886 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में बुधवार सुबह मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोना 0.23 फीसदी या 8.30 डॉलर की गिरावट के साथ 3673.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.26 फीसदी या 9.34 डॉलर की बढ़त के साथ 3,635.97 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में बुधवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.34 फीसदी या 0.14 डॉलर की बढ़त के साथ 41.48 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.40 फीसदी या 0.16 डॉलर की बढ़त के साथ 41.04 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
क्रूड ऑयल की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल WTI बुधवार सुबह 0.94 फीसदी या 0.59 डॉलर की बढ़त के साथ 63.22 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट ऑयल 0.87 फीसदी या 0.58 डॉलर की बढ़त के साथ 66.97 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।