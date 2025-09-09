Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

5 लाख के निवेश पर मिलेगा 2 लाख से ज्यादा ब्याज… 1, 2, 3 और 5 साल की FD पर ये बैंक दे रहे सबसे अधिक रिटर्न

Top 5 Bank FD Rates: बंधन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स पर सबसे अधिक ब्याज दर ऑफर करने वाले बैंकों में से एक है। यह बैंक एक और दो साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 09, 2025

Bandhan Bank FD Interest Rate
एफडी में आज भी बड़ी संख्या में लोग इन्वेस्ट करते हैं। (PC: Freepik)

Top 5 Bank FD Rates: सुरक्षित निवेश विकल्प पसंद करने वाले लोगों के बीच आज भी एफडी काफी पॉपुलर है। डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती पहुंच से एफडी करना काफी आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल से सिर्फ एक क्लिक करके एफडी कर सकते हैं। एफडी में जोखिम बहुत कम होता है, इसलिए लोग यहां निवेश करना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि 1, 2, 3 और 5 साल की एफडी पर कौन से बैंक सबसे अधिक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।

1 साल की एफडी पर यहां मिल रहा सबसे अधिक ब्याज

1 साल की एफडी पर बंधन बैंक सबसे अधिक 7.1 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यह सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर है। इसी तरह आरबीएल बैंक 1 साल की एफडी पर 7 फीसदी, डीसीबी बैंक 6.9 फीसदी, सिटी यूनियन बैंक 6.8 फीसदी और इंडसइंड बैंक 6.8 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

ये भी पढ़ें

SBI से 22 लाख रुपये के Home Loan पर कितनी की बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?
कारोबार
Home Loan Calculator
बैंक का नाम1 साल की FD पर ब्याज दर
बंधन बैंक7.1%
आरबीएल बैंक7.0%
डीसीबी बैंक6.9%
सिटी यूनियन बैंक6.8%
इंडसइंड बैंक6.8%
एफडी रेट्स

2 साल की एफडी पर यहां मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज

बंधन बैंक 2 साल की एफडी पर सबसे अधिक 7.2 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस एफडी पर 7 फीसदी, इंडसइंड बैंक 7 फीसदी, आरबीएल बैंक 7 फीसदी और डीसीबी बैंक 6.9 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

बैंक का नाम2 साल की FD पर ब्याज दर
बंधन बैंक7.2%
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक7.0%
इंडसइंड बैंक7.0%
आरबीएल बैंक7.0%
डीसीबी बैंक6.9%
एफडी रेट्स

3 साल की एफडी पर यहां मिल रहा सबसे अधिक ब्याज

3 साल की एफडी पर आरबीएल बैंक 7.2 फीसदी, बंधन बैंक 7 फीसदी, डीसीबी बैंक 7 फीसदी, यस बैंक 7 फीसदी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.8 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

बैंक का नाम3 साल की FD पर ब्याज दर
आरबीएल बैंक7.2%
बंधन बैंक7.0%
डीसीबी बैंक7.0%
यस बैंक7.0%
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक6.8%
एफडी रेट्स

5 साल की एफडी पर ब्याज दर

5 साल की एफडी पर डीसीबी बैंक 7 फीसदी, यस बैंक 6.8 फीसदी, आरबीएल बैंक 6.7 फीसदी, इंडसइंड बंक 6.7 फीसदी और एक्सिस बैंक 6.6 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

बैंक का नाम5 साल की FD पर ब्याज दर
डीसीबी बैंक7.0%
यस बैंक6.8%
आरबीएल बैंक6.7%
इंडसइंड बैंक6.7%
एक्सिस बैंक6.6%
एफडी रेट्स
बैंक का नामFD की अवधिनिवेश की गई राशिमैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि
बंधन बैंक1 साल₹ 5,00,000₹ 5,36,456
बंधन बैंक2 साल₹ 5,00,000₹ 5,76,703
आरबीएल बैंक3 साल₹ 5,00,000₹ 6,19,360
डीसीबी बैंक5 साल₹ 5,00,000₹ 7,07,389
एफडी रिटर्न

5 लाख रुपये के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?

  • अगर आप बंधन बैंक की 1 साल की एफडी में 5 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 5,36,456 रुपये मिलेंगे।
  • अगर आप बंधन बैंक की 2 साल की एफडी में 5 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 5,76,703 रुपये मिलेंगे
  • अगर आप आरबीएल बैंक की 3 साल की एफडी में 5 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पपर आपको 6,19,360 रुपये मिलेंगे।
  • अगर आप डीसीबी बैंक की 5 साल की एफडी में 5 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 7,07,389 रुपये मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोने ने खाई पलटी, रिकॉर्ड हाई पर पहुंची कीमतें, चांदी में भी भारी तेजी, जानिए लेटेस्ट भाव
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Sept 2025 12:21 pm

Hindi News / Business / 5 लाख के निवेश पर मिलेगा 2 लाख से ज्यादा ब्याज… 1, 2, 3 और 5 साल की FD पर ये बैंक दे रहे सबसे अधिक रिटर्न

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.