5 लाख के निवेश पर मिलेगा 2 लाख से ज्यादा ब्याज… 1, 2, 3 और 5 साल की FD पर ये बैंक दे रहे सबसे अधिक रिटर्न

Top 5 Bank FD Rates: सुरक्षित निवेश विकल्प पसंद करने वाले लोगों के बीच आज भी एफडी काफी पॉपुलर है। डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती पहुंच से एफडी करना काफी आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल से सिर्फ एक क्लिक करके एफडी कर सकते हैं। एफडी में जोखिम बहुत कम होता है, इसलिए लोग यहां निवेश करना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि 1, 2, 3 और 5 साल की एफडी पर कौन से बैंक सबसे अधिक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
1 साल की एफडी पर बंधन बैंक सबसे अधिक 7.1 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यह सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर है। इसी तरह आरबीएल बैंक 1 साल की एफडी पर 7 फीसदी, डीसीबी बैंक 6.9 फीसदी, सिटी यूनियन बैंक 6.8 फीसदी और इंडसइंड बैंक 6.8 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
|बैंक का नाम
|1 साल की FD पर ब्याज दर
|बंधन बैंक
|7.1%
|आरबीएल बैंक
|7.0%
|डीसीबी बैंक
|6.9%
|सिटी यूनियन बैंक
|6.8%
|इंडसइंड बैंक
|6.8%
बंधन बैंक 2 साल की एफडी पर सबसे अधिक 7.2 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस एफडी पर 7 फीसदी, इंडसइंड बैंक 7 फीसदी, आरबीएल बैंक 7 फीसदी और डीसीबी बैंक 6.9 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
|बैंक का नाम
|2 साल की FD पर ब्याज दर
|बंधन बैंक
|7.2%
|आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
|7.0%
|इंडसइंड बैंक
|7.0%
|आरबीएल बैंक
|7.0%
|डीसीबी बैंक
|6.9%
3 साल की एफडी पर आरबीएल बैंक 7.2 फीसदी, बंधन बैंक 7 फीसदी, डीसीबी बैंक 7 फीसदी, यस बैंक 7 फीसदी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.8 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
|बैंक का नाम
|3 साल की FD पर ब्याज दर
|आरबीएल बैंक
|7.2%
|बंधन बैंक
|7.0%
|डीसीबी बैंक
|7.0%
|यस बैंक
|7.0%
|आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
|6.8%
5 साल की एफडी पर डीसीबी बैंक 7 फीसदी, यस बैंक 6.8 फीसदी, आरबीएल बैंक 6.7 फीसदी, इंडसइंड बंक 6.7 फीसदी और एक्सिस बैंक 6.6 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
|बैंक का नाम
|5 साल की FD पर ब्याज दर
|डीसीबी बैंक
|7.0%
|यस बैंक
|6.8%
|आरबीएल बैंक
|6.7%
|इंडसइंड बैंक
|6.7%
|एक्सिस बैंक
|6.6%
|बैंक का नाम
|FD की अवधि
|निवेश की गई राशि
|मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि
|बंधन बैंक
|1 साल
|₹ 5,00,000
|₹ 5,36,456
|बंधन बैंक
|2 साल
|₹ 5,00,000
|₹ 5,76,703
|आरबीएल बैंक
|3 साल
|₹ 5,00,000
|₹ 6,19,360
|डीसीबी बैंक
|5 साल
|₹ 5,00,000
|₹ 7,07,389