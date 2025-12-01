Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी में भी जोरदार तेजी, आखिर क्यों ऊपर जा रहे हैं भाव?

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। चांदी के भाव भी आसमान को छू रहे हैं। प्रमुख ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते कीमतों में तेजी देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 01, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.85 फीसदी या 1096 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी बैठक में रेट कट की संभावनाएं बढ़ने के चलते सोने में यह तेजी देखी जा रही है। मजबूत घरेलू डिमांड से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 और 4 दिसंबर को होगी। 5 दिसंबर को रेपो रेट की घोषणा होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। वहीं, आर्थिक वृद्धि भी अच्छी है। दूसरी तरफ यूएस फेड की पॉलिसी बैठक 9-10 दिसंबर को आयोजित होगी।

चांदी में जरबदस्त उछाल

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी बड़े उछाल के साथ ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 1.90 फीसदी या 3320 रुपये की बढ़त के साथ 1,78,301 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज सोमवार को भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। सोमवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.52 फीसदी या 22 डॉलर की बढ़त के साथ 4,276.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.16 फीसदी या 6.93 डॉलर की बढ़त के साथ 4246.33 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.22 फीसदी या 0.72 डॉलर की बढ़त के साथ 57.88 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.40 फीसदी या 0.79 डॉलर की बढ़त के साथ 57.28 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

SIP Tips: रोज 2 कप चाय पीना छोड़ दें तो आप बन सकते हैं करोड़पति, जानिए कैसे
कारोबार
How to Become Crorepati

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Dec 2025 10:58 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी में भी जोरदार तेजी, आखिर क्यों ऊपर जा रहे हैं भाव?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

बैंक, फार्मा, सीमेंट… पिछली 8 तिमाहियों में कौन से सेक्टर ने किया बेस्ट परफॉर्म? जानिए क्या कह रहे मुनाफे के आंकड़े

Best Performed Sector
कारोबार

Share Market Tips: दिसंबर में शानदार रहा है इन शेयरों का रिकॉर्ड, क्या आपके पोर्टफोलियो में हैं?

Share Market Tips
कारोबार

हवाई यात्रा होने वाली है महंगी; दिल्ली, मुंबई में एयरपोर्ट चार्ज 22 गुना तक बढ़ेंगे!

कारोबार

आज से बदल गए ये 7 बड़े नियम, आधार से लेकर LPG, पेंशन, बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर

Rule Changed
कारोबार

कभी सोचा है बीयर बोतल के ढक्कन में 21 Ridges ही क्यों होते हैं? वजह जान बनाने वाले को करेंगे सलाम

Beer Bottle Cap 21 Ridges Science
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.