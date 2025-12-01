Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी में भी जोरदार तेजी, आखिर क्यों ऊपर जा रहे हैं भाव?

सोने-चांदी की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.85 फीसदी या 1096 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी बैठक में रेट कट की संभावनाएं बढ़ने के चलते सोने में यह तेजी देखी जा रही है। मजबूत घरेलू डिमांड से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 और 4 दिसंबर को होगी। 5 दिसंबर को रेपो रेट की घोषणा होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। वहीं, आर्थिक वृद्धि भी अच्छी है। दूसरी तरफ यूएस फेड की पॉलिसी बैठक 9-10 दिसंबर को आयोजित होगी।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी बड़े उछाल के साथ ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 1.90 फीसदी या 3320 रुपये की बढ़त के साथ 1,78,301 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज सोमवार को भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। सोमवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.52 फीसदी या 22 डॉलर की बढ़त के साथ 4,276.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.16 फीसदी या 6.93 डॉलर की बढ़त के साथ 4246.33 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.22 फीसदी या 0.72 डॉलर की बढ़त के साथ 57.88 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.40 फीसदी या 0.79 डॉलर की बढ़त के साथ 57.28 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग