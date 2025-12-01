Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी में भी जोरदार तेजी, आखिर क्यों ऊपर जा रहे हैं भाव?

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.85 फीसदी या 1096 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी बैठक में रेट कट की संभावनाएं बढ़ने के चलते सोने में यह तेजी देखी जा रही है। मजबूत घरेलू डिमांड से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।