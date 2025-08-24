सोना-चांदी खरीदने का सुनहरा मौका, जानिए कितनी घटी कीमतें

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,196 रुपए या 30.45 प्रतिशत बढ़कर 99,358 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 27,889 रुपए या 32.42 प्रतिशत बढ़कर 1,13,906 रुपए पर पहुंच गया है। इस हफ्ते जारी हुई वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉमेक्स पर गोल्ड 2025 के अंत तक 3,600 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है, जो इस साल 7 अगस्त को दर्ज गई 3,534.10 डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई से भी अधिक है।