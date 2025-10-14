8 घंटे काम, 8 घंटे नींद और 8 घंटे खुद के लिए… Harsh Goenka ने बताया बैलेंस्ड लाइफ का फॉर्मूला तो लोगों का कुछ यूं छलका दर्द

गोयनका की इस पोस्ट पर एक यूजर ने पूछा- 'व्हाट अबाउट लव, सर?' इसके जवाब में गोयनका ने लिखा- 'सर्विस'। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सर आप काफी चालाक हैं। ट्रैफिक जाम के चलते ऑफिस आने-जाने में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। इस टाइम को आप कहां एडजस्ट करेंगे सर? फिर तो दिन 27 घंटे का होना चाहिए।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेट्रो सिटीज में काम के लिए जाने के लिए 3 घंटे ट्रैवल करना होता है।'