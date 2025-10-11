बचत खाते पर ये बैंक ऑफर कर रहे 5.5% तक का ब्याज, ज्यादा बड़ी रकम रखने की भी नहीं है जरूरत

स्मॉल फाइनेंस बैंक बचत खाते पर बढ़िया ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। (PC: Freepik)
लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि बैंक बचत खाते पर बहुत कम ब्याज देते हैं। जब जमा राशि कम हो, तो ब्याज और घट जाता है। अधिकांश सरकारी और प्राइवेट बैंक आम तौर पर 1 लाख रुपये तक की जमा राशि पर 2.5% से 3% की ब्याज दर ऑफर करते हैं। लेकिन कई स्मॉल फाइनेंस बैंक बचत खाते पर बढ़िया ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। यहां तक की बचत खाते पर ब्याज दर 5.5 फीसदी तक जा रही है। जबकि कई प्रमुख बैंक एफडी पर भी इतना ब्याज नहीं दे रहे हैं।
स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बचत खाते पर सबसे अधिक ब्याज दर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर कर रहा है। यह अपनी सभी जमा पर 5.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। एक लाख रुपये से कम की जमा पर मिलने वाला यह सबसे अधिक ब्याज है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए बचत खातों पर केवल 2.5% की ब्याज दर दे रहे हैं। जबकि अधिकांश बैंक 3% या इससे कम की ब्याज ऑफर कर रहे हैं।
RBI का रेपो रेट बैंक जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। जब रेपो रेट में उल्लेखनीय बदलाव होता है, तो इसका असर बचत खातों की ब्याज दर पर भी पड़ता है। जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट को कम करता है, तो बैंकों की कुल फंड लागत घटती है, जिससे लोन्स पर ब्याज दरें भी घटती हैं। इसके चलते बैंकों को सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें भी कम करनी पड़ती हैं। इसके उलट, जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं।
|क्रम संख्या
|बैंक का नाम
|ब्याज दर (₹1 लाख तक की जमा पर)
|1
|Slice स्मॉल फाइनेंस बैंक
|5.50%
|2
|उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
|3.25%
|3
|कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक
|3.25%
|4
|ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक
|3.00%
|5
|आरबीएल बैंक
|3.00%
|6
|उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
|2.75%
|7
|एसबीएम बैंक
|2.75%
|8
|इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
|2.75%
|9
|बंधन बैंक
|2.70%
|10
|एक्सिस बैंक
|2.50%
|11
|यस बैंक
|2.50%
|12
|शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक
|2.50%
|13
|सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
|2.50%
|14
|एसबीआई (SBI)
|2.50%
|15
|एचडीएफसी बैंक
|2.50%
|16
|आईसीआईसीआई बैंक
|2.50%
