बचत खाते पर ये बैंक ऑफर कर रहे 5.5% तक का ब्याज, ज्यादा बड़ी रकम रखने की भी नहीं है जरूरत

स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक बचत खाते में एक लाख रुपये तक की जमा पर सबसे अधिक 5.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.25 फीसदी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.25 फीसदी, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 फीसदी, आरबीएल बैंक 3 फीसदी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.75 फीसदी, एसबीएम बैंक 2.75 फीसदी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.75 फीसदी, बंधन बैंक 2.70 फीसदी, एक्सिस बैंक 2.50 फीसदी, यस बैंक 2.50 फीसदी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.50 फीसदी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.50 फीसदी, एसबीआई 2.50 फीसदी, एचडीएफसी बैंक 2.50 फीसदी और आईसीआईसीआई बैंक 2.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।