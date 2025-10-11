Patrika LogoSwitch to English

बचत खाते पर ये बैंक ऑफर कर रहे 5.5% तक का ब्याज, ज्यादा बड़ी रकम रखने की भी नहीं है जरूरत

Highest Interest Rate on Savings Account: बचत खाते की ब्याज दरें आरबीआई रेपो रेट पर भी निर्भर करती है। जब रेपो रेट में उल्लेखनीय बदलाव होता है, तो इसका असर बचत खातों की ब्याज दर पर भी पड़ता है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 11, 2025

Highest interest rate on savings account

स्मॉल फाइनेंस बैंक बचत खाते पर बढ़िया ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। (PC: Freepik)

लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि बैंक बचत खाते पर बहुत कम ब्याज देते हैं। जब जमा राशि कम हो, तो ब्याज और घट जाता है। अधिकांश सरकारी और प्राइवेट बैंक आम तौर पर 1 लाख रुपये तक की जमा राशि पर 2.5% से 3% की ब्याज दर ऑफर करते हैं। लेकिन कई स्मॉल फाइनेंस बैंक बचत खाते पर बढ़िया ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। यहां तक की बचत खाते पर ब्याज दर 5.5 फीसदी तक जा रही है। जबकि कई प्रमुख बैंक एफडी पर भी इतना ब्याज नहीं दे रहे हैं।

यहां मिल रहा सबसे अधिक ब्याज

स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बचत खाते पर सबसे अधिक ब्याज दर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर कर रहा है। यह अपनी सभी जमा पर 5.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। एक लाख रुपये से कम की जमा पर मिलने वाला यह सबसे अधिक ब्याज है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए बचत खातों पर केवल 2.5% की ब्याज दर दे रहे हैं। जबकि अधिकांश बैंक 3% या इससे कम की ब्याज ऑफर कर रहे हैं।

रेपो रेट से प्रभावित होती है बचत खाते की ब्याज दर

RBI का रेपो रेट बैंक जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। जब रेपो रेट में उल्लेखनीय बदलाव होता है, तो इसका असर बचत खातों की ब्याज दर पर भी पड़ता है। जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट को कम करता है, तो बैंकों की कुल फंड लागत घटती है, जिससे लोन्स पर ब्याज दरें भी घटती हैं। इसके चलते बैंकों को सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें भी कम करनी पड़ती हैं। इसके उलट, जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं।

क्रम संख्याबैंक का नामब्याज दर (₹1 लाख तक की जमा पर)
1Slice स्मॉल फाइनेंस बैंक5.50%
2उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक3.25%
3कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक3.25%
4ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक3.00%
5आरबीएल बैंक3.00%
6उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक2.75%
7एसबीएम बैंक2.75%
8इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक2.75%
9बंधन बैंक2.70%
10एक्सिस बैंक2.50%
11यस बैंक2.50%
12शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक2.50%
13सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक2.50%
14एसबीआई (SBI)2.50%
15एचडीएफसी बैंक2.50%
16आईसीआईसीआई बैंक2.50%

1 लाख रुपये तक की जमा पर बचत खाते में ब्याज दरें

स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक बचत खाते में एक लाख रुपये तक की जमा पर सबसे अधिक 5.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.25 फीसदी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.25 फीसदी, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 फीसदी, आरबीएल बैंक 3 फीसदी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.75 फीसदी, एसबीएम बैंक 2.75 फीसदी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.75 फीसदी, बंधन बैंक 2.70 फीसदी, एक्सिस बैंक 2.50 फीसदी, यस बैंक 2.50 फीसदी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.50 फीसदी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.50 फीसदी, एसबीआई 2.50 फीसदी, एचडीएफसी बैंक 2.50 फीसदी और आईसीआईसीआई बैंक 2.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

