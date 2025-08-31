Credit Score काफी नीचे चला गया है? इन 6 टिप्स से बढ़ जाएंगे 200 पॉइंट

लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो जाने, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाने या एक साथ कई जगहों पर लोन के लिए अप्लाई करने से क्रेडिट स्कोर काफी अधिक गिर जाता है। अगर आपकी कोई बड़ी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर कम रह सकता है। कम क्रेडिट स्कोर की वजह से आपको नया लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में काफी परेशानी आ सकती है। ऐसे में कम टाइम में क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाया जाए? आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनसे आप एक साल के छोटे समय में ही अपने क्रेडिट स्कोर को करीब 200-300 अंक बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं।