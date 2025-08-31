Credit Score काफी नीचे चला गया है? इन 6 टिप्स से बढ़ जाएंगे 200 पॉइंट

लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो जाने, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाने या एक साथ कई जगहों पर लोन के लिए अप्लाई करने से क्रेडिट स्कोर काफी अधिक गिर जाता है। अगर आपकी कोई बड़ी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर कम रह सकता है। कम क्रेडिट स्कोर की वजह से आपको नया लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में काफी परेशानी आ सकती है। ऐसे में कम टाइम में क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाया जाए? आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनसे आप एक साल के छोटे समय में ही अपने क्रेडिट स्कोर को करीब 200-300 अंक बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं।
सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहना होगा। इससे आपको अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में पता लगेगा। साथ ही आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में रेड फ्लैग देख सकते हैं और उनको ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अगर क्रेडिट रिपोर्ट में कोई डिटेल सही नहीं आ रही है, तो इसे बदलवाने के लिए क्रेडिट सूचना कंपनी को लिख सकते हैं।
स्टेप 1. अपने फोन में पेटीएम ऐप ओपन करें।
स्टेप 2. अब सर्च बार में जाकर 'Credit Score' सर्च करें।
स्टेप 3. नीचे क्रेडिट स्कोर का आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अब आपको अपनी स्क्रीन पर अपना क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा।
स्टेप 5. क्रेडिट स्कोर के नीचे 'क्रेडिट रिपोर्ट समरी' का विकल्प होगा। इस पर क्लिक करें। यहां 'view details' पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अब आपको अपने सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।
कम क्रेडिट स्कोर आमतौर पर बकाया पेमेंट्स के कारण होता है। इसलिए, सबसे पहले बकाया रकम का भुगतान करना चाहिए।
क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखने के लिए क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करना काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर, क्रेडिट उपयोग अनुपात 30 प्रतिशत या उससे कम होना चाहिए। यानी आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30 फीसदी ही खर्च करना चाहिए।
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज क्रेडिट के एक विस्तृत मिश्रण को पसंद करती हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन समेत सुरक्षित और असुरक्षित ऋण शामिल हैं। इसलिए, यदि आपके पास केवल क्रेडिट कार्ड हैं, तो आपको विविधता लाने के लिए एक सुरक्षित लोन (जैसे- एफडी लोन) भी लेना चाहिए।
बैंकों या वित्तीय संस्थानों से जब भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पूछताछ करते हैं, तो एक हार्ड इन्क्वायरी जनरेट होती है। इससे आपका स्कोर कम होता है। इसलिए लोन के लिए हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए।
किसी को भी अपना पुराना क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने से बचना चाहिए। एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री एक उच्च स्कोर की ओर ले जाती है।