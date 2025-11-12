Income Tax Rules: आप ईमानदार टैक्सपेयर हैं, तो भी आ सकता है 10 लाख का नोटिस, समझिए क्या कहता है ब्लैक मनी एक्ट

Income Tax Rules: दिल्ली में रहने वाले राकेश शर्मा आजकल काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 10 लाख रुपये का पेनल्टी नोटिस आया है। शुरू में तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि नोटिस उन्हें आया कैसे, क्योंकि वो तो इनकम टैक्स भरने में कोई कोताही नहीं करते और हमेशा से ही कंप्लायंट रहे हैं। जब शर्मा जी ने नोटिस को जरा ध्यान से पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि वो एक विदेशी बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी देने में विफल रहे, इसलिए उन्हें ये पेनल्टी नोटिस मिला है। तब उन्हें ध्यान आया कि उनका एक विदेशी बैंक खाता है, जिसका जिक्र वो ITR में करना भूल गए, लेकिन सवाल ये है कि उस बैंक अकाउंट में तो उतना पैसा है भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपये होंगे। तो फिर ये नोटिस क्यों?