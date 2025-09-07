एसी-फ्रीज जैसे सामान खरीदने के लिए क्या Personal Loan लेना सही है? इन बातों का जरूर रखें ध्यान

बहुत से ऐसे लोग हैं, जो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन आदि जैसे घरेलू उपकरणों को खरीदने के लिए भी पर्सनल लोन लेते हैं। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो बैंक आपको प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ऑफर करते हैं। आप मोबाइल पर एक क्लिक करके यह लोन ले सकते हैं और तुरंत आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या इस तरह पर्सनल लोन लेना सही है?