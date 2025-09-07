एसी-फ्रीज जैसे सामान खरीदने के लिए क्या Personal Loan लेना सही है? इन बातों का जरूर रखें ध्यान

बहुत से ऐसे लोग हैं, जो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन आदि जैसे घरेलू उपकरणों को खरीदने के लिए भी पर्सनल लोन लेते हैं। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो बैंक आपको प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ऑफर करते हैं। आप मोबाइल पर एक क्लिक करके यह लोन ले सकते हैं और तुरंत आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या इस तरह पर्सनल लोन लेना सही है?
पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। बैंक यह लोन देने के लिए आपसे गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। इसलिए पर्सनल लोन पर ब्याज दर काफी अधिक होती है।
पर्सनल लोन लेकर आप उस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं।
रिपेमेंट अवधि आमतौर पर अधिकतम 60 महीने की होती है। लोगों को लगता है कि कुछ साल में ही वे यह लोन चुका देंगे।
कागजी कार्रवाई न्यूनतम होती है। मोबाइल ऐप के जरिए भी ले सकते हैं।
अधिकांश मामलों में जमानत या गारंटर की आवश्यकता नहीं होती।
पर्सनल लोन पर ब्याज आमतौर पर 9.99% से शुरू होकर 26% तक जाता है। वहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन्स पर ब्याज दर 10% से शुरू होकर 25-30% तक जाती है। यह ब्याज दर आवेदक के क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करती है। ई-कॉमर्स कंपनियां घरेलू उपकरणों की क्रेडिट कार्ड से खरीद पर नो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट ईएमआई भी ऑफर करती हैं। पर्सनल लोन की तुलना में नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन बेहतर होता है।
पर्सनल लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस, ब्याज और फाइनल पेमेंट आदि से जुड़ी लागत को समझ लें।
विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना करें।
अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें और बेस्ट डील के लिए बैंक से बात करें।
लोन के प्री-पेमेंट के बारे में पहले से योजना बना सकते हैं। ऐसा न हो कि बाद में ईएमआई चुकाने में परेशानी हो।
घरेलू उपकरणों की फाइनेंसिंग के लिए पर्सनल लोन एक यूजफुल टूल हो सकता है। लेकिन ग्राहकों को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और ईएमआई जैसे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। बिना जांच-पड़ताल किये उच्च ब्याज दर वाला लोन लेना आप पर भारी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि लोन कैसा भी हो अगर उसे प्रोफेशनली मैनेज नहीं किया गया, तो आप कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं।