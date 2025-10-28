IIT में फेल, इंटर्नशिप के लिए भी हुए रिजेक्ट… फिर कैसे Lenskart फाउंडर पीयूष बंसल ने खड़ा किया अरबों का साम्राज्य?

पीयूष माइक्रोसॉफ्ट में काम करके खुश थे, लेकिन वह कुछ अपना करना चाहते थे - कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी को बदल दे। इसी सोच के साथ वह 2008 में भारत लौट आए। हालांकि, एक प्रतिष्ठित कंपनी में जमी-जमाई नौकरी छोड़ने को लेकर उनके पैरेंट्स खुश नहीं थे। पीयूष के पास कुछ कर गुजरने का जुनून तो था, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने अपने कार गैराज को एक ऑफिस में तब्दील दिया और कॉलेज स्टूडेंट्स की आवास संबंधी समस्याओं को हल करने लगे। पीयूष को माइक्रोसॉफ्ट के सिद्धांत: यदि आप ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो व्यवसाय अपने आप विकसित हो जाएगा, पर यकीन था और वह जानते थे कि इसी राह पर चलकर मंजिल मिलेगी।