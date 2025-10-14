LIC लॉन्च करने जा रही दो नई स्कीम- जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी, जानिए क्या-क्या मिलेगा फायदा

इन दो नई योजनाओं की घोषणा के बीच एलआईसी का शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आज एलआईसी का शेयर 0.49 फीसदी या 4.40 रुपये की बढ़त के साथ 901.65 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर का 52 वीक हाई 1007 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 715 रुपये है। एलआईसी का मार्केट कैप आज बीएसई पर 5,70,293.42 करोड़ रुपये पर बंद हुआ है।