LIC लॉन्च करने जा रही दो नई स्कीम- जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी, जानिए क्या-क्या मिलेगा फायदा

एलआईसी 2 नई स्कीम लॉन्च कर रहा है।
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी दो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। एलआईसी ने मंगलवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है। ये दो प्रोडक्ट एलआईसी जन सुरक्षा और एलआईसी बीमा लक्ष्मी है। एलआईसी के ये दो प्रोडक्ट बुधवार 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। आइए जानते हैं कि इन दोनों योजनाओं की क्या खासियत है।
एलआईसी जन सुरक्षा एक कम लागत वाली बीमा योजना है, जो विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है। यह एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड बीमा योजना है। यानी यह न तो बाजार से जुड़ी है और न ही इसमें कोई बोनस दिया जाता है।
यह एक माइक्रोइंश्योरेंस प्लान है, इसलिए इसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस तरह की योजनाओं में आम तौर पर कम प्रीमियम और सुविधाजनक भुगतान विकल्प होते हैं।
एलआईसी बीमा लक्ष्मी एक नई जीवन बीमा और बचत योजना है, जिसे एलआईसी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। यह भी एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड योजना है। यानी इसके रिटर्न बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर नहीं करते और इसमें कोई बोनस नहीं मिलता है।
यह योजना जीवन बीमा कवर के साथ-साथ मैच्योरिटी या बचत भुगतान भी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को कवर करना है, जो बीमा सुरक्षा के साथ बचत का लाभ भी चाहते हैं।
इन दो नई योजनाओं की घोषणा के बीच एलआईसी का शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आज एलआईसी का शेयर 0.49 फीसदी या 4.40 रुपये की बढ़त के साथ 901.65 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर का 52 वीक हाई 1007 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 715 रुपये है। एलआईसी का मार्केट कैप आज बीएसई पर 5,70,293.42 करोड़ रुपये पर बंद हुआ है।
एलआईसी के शेयर में पिछले एक साल में 6 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अब तक इस शेयर में 0.5 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, पिछले 6 महीने में इस शेयर में 17 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।
