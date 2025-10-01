Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

LPG Cylinder New Rate: दशहरे से पहले लगा महंगाई का झटका, बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम, जानिए नया रेट

LPG Price: एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 अक्टूबर से बढ़ गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 01, 2025

LPG Price

एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है।

LPG Price Today: दशहरा से पहले महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। एक अक्टूबर से एलपीजी महंगी हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी हैं। दाम में बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। यह गैस सिलेंडर 16 रुपये महंगा हो गया है। नई कीमतें आज से यानी 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

क्या हो गए हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1595 रुपये में मिल रहा है। यह पहले 1580 रुपये में मिल रहा था। कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1700 रुपये में मिल रहा है। चेन्नई में यह गैस सिलेंडर 1754 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़त 1547 रुपये हो गई है।

शहर19 Kg कमर्शियल LPG सिलेंडर कीमत (₹)
दिल्ली1595
कोलकाता1700
चेन्नई1754
मुंबई1547

किस रेट मिल रहा रसोई गैस सिलेंडर?

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में यह गैस सिलेंडर 853 रुपये में मिल रहा है। कोलकाता में यह 879 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में 852.50 रुपये में मिल रहा है। वहीं, चेन्नई में 868.50 रुपये में मिल रहा है।

शहर14.2 Kg घरेलू LPG सिलेंडर कीमत (₹)
दिल्ली853
कोलकाता879
मुंबई852.50
चेन्नई868.50

ATF की कीमत में भी हुआ बदलाव

1 अक्टूबर से एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत में औसतन 3,052.5 रुपये प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में घरेलू एयरलाइंस कंपनियों के लिए एटीएफ की कीमत बढ़कर 93,766.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। मुंबई में यह 87,714.39 रुपये प्रति किलोलीटर है। यह कीमत कोलकाता में 96,816.58 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 97,302.14 रुपये प्रति किलोलीटर है।

Updated on:

01 Oct 2025 09:51 am

Published on:

01 Oct 2025 09:32 am

Hindi News / Business / LPG Cylinder New Rate: दशहरे से पहले लगा महंगाई का झटका, बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम, जानिए नया रेट

