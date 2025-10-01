LPG Cylinder New Rate: दशहरे से पहले लगा महंगाई का झटका, बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम, जानिए नया रेट

LPG Price Today: दशहरा से पहले महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। एक अक्टूबर से एलपीजी महंगी हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी हैं। दाम में बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। यह गैस सिलेंडर 16 रुपये महंगा हो गया है। नई कीमतें आज से यानी 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।